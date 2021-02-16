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Вместо белого – малиновый и зеленый. В Антарктиде снова "цветет" снег. Фоторепортаж

Сегодня 19.00
В Антарктиде возле украинской станции "Академик Вернадский" снова наблюдают так называемое цветение снега. Как сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook, в конце антарктического лета снег поменял цвет с белого на зеленый и малиновый. Такой окрас снег приобретает в результате развития в нем микроскопических водорослей: зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный – каротиновый слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей. В феврале 2020 года снег возле украинской станции в Антарктиде был малинового цвета.
Теги: Антарктида, снег, станция Академик Вернадский
 

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