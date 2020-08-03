Во Львове попрощались с комбатом Гергертом. Фоторепортаж
Фото: Львівська обласна державна адміністрація / Facebook
Фото: Львівська обласна державна адміністрація / Facebook
Фото: Львівська обласна державна адміністрація / Facebook
3 августа во Львове прошла церемония прощания с ветераном АТО, командиром 8-го отдельного батальона "Украинской добровольческой армии" Андреем Гергертом (позывной Червень), который умер 1 августа после продолжительной болезни.
Гергерта похоронят сегодня на Лычаковском кладбище. Фотографии панихиды опубликовали Львовский горсовет
и облгосадминистрация
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