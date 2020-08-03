ГОРДОН
 
 
События

Во Львове попрощались с комбатом Гергертом. Фоторепортаж

Сегодня 15.37
3 августа во Львове прошла церемония прощания с ветераном АТО, командиром 8-го отдельного батальона "Украинской добровольческой армии" Андреем Гергертом (позывной Червень), который умер 1 августа после продолжительной болезни. Гергерта похоронят сегодня на Лычаковском кладбище. Фотографии панихиды опубликовали Львовский горсовет и облгосадминистрация.
Теги: Львов, Украина, похороны, АТО, Львовский горсовет, Андрей Гергерт
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Андрей Гергерт боролся с раком желудка, но победить болезнь ему не удалось
ОБЩЕСТВО, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Комбата "Украинской добровольческой армии" Гергерта похоронят во Львове
Вчера 13.45
2-го и 3 августа во Львове пройдет церемония прощания с 42-летним ветераном АТО, комбатом "Украинской добровольческой армии" Андреем Гергертом, умершим в результате тяжелой болезни. Военнослужащего похоронят на Лычаковском кладбище.
Гергерт лечился в Вене
ОБЩЕСТВО, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Скончался комбат "Украинской добровольческой армии" Гергерт
1 августа, 2020 18.48
Командир 8-го отдельного батальона "Украинской добровольческой армии" Андрей Гергерт (позывной Червень) страдал от рака желудка. Сегодня сообщили о его смерти.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Захват террористом банковского отделения в Киеве. Онлайн-репортаж
Захват террористом банковского отделения в Киеве. Онлайн-репортаж G
Елена КРАВЧЕНКО
  "Колхозный спектакль" или спецоперация Кремля? Что стоит за задержанием бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Главное
  "Колхозный спектакль" или спецоперация Кремля? Что стоит за задержанием бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Главное G
Наталия ДВАЛИ
Кто и что получит от операции по поимке ЧВК "Вагнер" в Беларуси?
Кто и что получит от операции по поимке ЧВК "Вагнер" в Беларуси? G
Петр КОПКА
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS