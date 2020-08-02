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Комбата "Украинской добровольческой армии" Гергерта похоронят во Львове

2-го и 3 августа во Львове пройдет церемония прощания с 42-летним ветераном АТО, комбатом "Украинской добровольческой армии" Андреем Гергертом, умершим в результате тяжелой болезни. Военнослужащего похоронят на Лычаковском кладбище.

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Андрей Гергерт боролся с раком желудка, но победить болезнь ему не удалось
Андрей Гергерт боролся с раком желудка, но победить болезнь ему не удалось
Фото: Andriy Gergert / Facebook

Во Львове попрощаются с экс-командиром 8-й отдельной роты ДУК "Правый сектор", впоследствии командиром 8-го отдельного батальона "Украинской добровольческой армии" Андреем Гергертом с позывным Червень. Об этом сообщили на сайте Львовского городского совета.

Порядок прощания и похорон:

– 2 августа, воскресенье, с 15.00 – прощание с умершим в его доме по адресу: улица Короленко, 1а, попрощаться можно будет днем и ночью;

– 3 августа, понедельник, 11.00 — прощание в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла по адресу: улица Театральная, 11.

Похоронят военнослужащего на Лычаковском кладбище.

Уроженец Львовщины, 42-летний ветеран АТО скончался 1 августа после продолжительной болезни: в январе 2020 года у него диагностировали рак желудка, в феврале врачи заключили, что опухоль неоперабельна.

В Украине Гергерт прошел лапароскопию, также ему вшили специальный порт в вену возле ключицы, писали на странице "Аратта 8-й батальон УДА" в Facebook.

10 февраля ветеран рассказывал, что поступил на лечение в клинику австрийской столицы Вены. Однако победить болезнь ему так и не удалось.

Гергерт (Червень) – один из ближайших соратников экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша. С 2014 года воевал на Донбассе. В 2016 году награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Теги: Львов, Правый сектор, Донбасс, рак, похороны, АТО, ДУК ПС, онкология, прощание, Андрей Гергерт
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