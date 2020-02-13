У комбата "Украинской добровольческой армии" Гергерта неоперабельный рак желудка, его лечат в Вене

Бывший командир 8-й отдельной роты ДУК "Правый сектор", впоследствии командир 8-го отдельного батальона "Украинской добровольческой армии" Андрей Гергерт с позывным Червень 10 февраля поступил в клинику австрийской столицы Вены, у него неоперабельный рак желудка.
Червень опубликовал в Facebook фото из палаты.
О тяжелой болезни добровольца стало известно в январе.
В Украине Гергерт прошел лапароскопию, также ему вшили специальный порт в вену возле ключицы, писали на странице "Аратта 8-й батальон УДА" в Facebook.
"Врачи отметили, что хирургическое удаление опухоли не поможет. Нужна только жесткая химиотерапия и препараты для поддержания иммунитета", – рассказали побратимы комбата.
Друзья Червня организовали несколько концертов в его поддержку.
Гергерт (Червень) – один из ближайших соратников экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша. С 2014 года воевал на Донбассе. В 2016 году награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. У него четверо детей.