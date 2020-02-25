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Во время визита Трампа в Нью-Дели произошли столкновения: 13 погибших, 250 пострадавших. Фоторепортаж

Вчера 22.32
13 человек погибли, более 250 пострадали во время массовых беспорядков в столице Индии Нью-Дели, сообщает Hindustan Times. Протесты на северо-востоке города начались в прошедшие выходные из-за нового закона о гражданстве, но к 25 февраля они переросли в столкновения между индуистскими и мусульманскими группами. Новый закон упрощает получение индийского гражданства немусульманами из трех мусульманских стран: Афганистана, Пакистана и Бангладеш. Часть протестующих, как пишет Hindustan Times, считает закон дискриминационным, "потому что он делает религию тестом на гражданство". Протесты в столице Индии совпали с первым визитом в эту страну президента США Дональда Трампа.
Теги: Индия, религия, протесты, столкновения, мусульмане, Дональд Трамп, Нью-Дели
 

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