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В Индии количество убитых во время протестов возросло до 17. Фоторепортаж

Сегодня 01.15
По состоянию на 21 декабря в Индии во время протестов против внесения изменений в закон о гражданстве погибли по меньшей мере 17 человек, включая восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает India Today. 263 полицейских пострадали во время беспорядков, из них 57 получили огнестрельные ранения. 4,5 тыс. человек были отпущены после превентивного ареста, а 705 индусов остались под стражей. Поправки в закон о гражданстве предусматривают, что Индия будет предоставлять гражданство беженцам из Пакистана, Бангладеш и Афганистана, которые не являются мусульманами и мигрировали, чтобы избежать религиозного преследования.
Теги: Индия, Пакистан, Бангладеш, Афганистан, преследования, протесты, арест, гражданство, беспорядки, полицейский, ранение
 

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