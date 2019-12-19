В результате акций протеста за независимость Каталонии во время "Эль Класико" ранено более 60 человек

18 декабря в Барселоне во время матча одноименной команды против "Реала" возле стадиона "Камп Ноу" произошли столкновения между фанатской группой "Барселоны" Boixos Nois, группировкой Tsunami Democràtic, которая выступает за независимость Каталонии, и полицией.

18 декабря на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне прошел перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом", во время поединка возле стадиона прошли акции протеста за независимость Каталонии, сообщает испанское издание AS.

За 15 минут до начала матча группировка Tsunami Democràtic, которая выступает за независимость Каталонии, вступила в конфликт с фанатской группой "Барселоны" Boixos Nois. Полиция вмешалась в драку и разделила две группировки, был арестован один участник противостояния.

Во время матча беспорядки продолжились. Протестующие переворачивали и жгли мусорные баки и пытались зайти на стадион. Полиция применила к митингующим резиновые пули и не пустила их на "Камп Ноу".

В результате столкновений протестующих с полицией более 60 человек получили ранения, еще девять арестованы.

DIRECTO | Así está la situación después de que los manifestantes prendieran fuego a varios contenedores en los aledaños del Camp Nou durante el #Clásicohttps://t.co/fuhWIsaQDi pic.twitter.com/cW77OspbGV — EL PAÍS (@el_pais) 18 декабря 2019 г.

Издание Marca пишет, что на самом стадионе во время матча были вывешены два плаката с надписями "Испания, сядь и поговори" и "Свобода".

Также ресурс сообщает, что на 55-й минуте матча болельщики закидали поле желтыми мячами, чтобы сорвать поединок. Игра была остановлена на несколько минут, чтобы стюарды могли убрать мячи.

Изначально матч 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" должен был состояться 26 октября, но был перенесен из-за протестов в Каталонии. Поединок завершился со счетом 0:0.