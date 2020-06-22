Жители Земли наблюдали необычное солнечное затмение. Фоторепортаж
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21 июня жители Земли могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, которое называют огненным кольцом, отмечает Science Alert. Оно происходит, когда Луна, проходящая между Землей и Солнцем, находится недостаточно близко к нашей планете, чтобы полностью закрыть солнечный свет, и оставляет видимым тонкое кольцо солнечного диска. Первыми природное явление могли наблюдать жители Республики Конго – у них затмение длилось 1 мин. 22 сек. Максимальное затмение, но не такое продолжительное (38 сек.), могли увидеть жители индийского штата Уттаракхандом. Однако во многих странах кольцевидное затмение было видно лишь частично.
2 июля в Чили и Аргентине наблюдалось полное солнечное затмение, которое пресса назвала "великим южноамериканским затмением". Его полная фаза наступила между 15.00 и 16.00 по местному времени (22.00–23.00 по Киеву). В город Ла-Серена с населением 200 тыс. специально для наблюдения за астрономическим феноменом прибыло не менее 300 тыс. человек, пишет Santiago Times. Власти города раздали в школах 2 тыс. пар очков с темными стеклами. Во многих населенных пунктах Чили и Аргентины пункты наблюдения были обустроены в общественных местах. Частичное затмение, при котором лунный диск не полностью закрывал Солнце, могли видеть жители Эквадора, Бразилии и ряда других стран континента.→
27 июля 2018 года произошло полное лунное затмение. В Украине из-за погодных условий наблюдение за природным явлением было затруднено. При этом "кровавую луну" удалось увидеть жителям разных стран мира.→
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