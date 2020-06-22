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Жители Земли наблюдали необычное солнечное затмение. Фоторепортаж

Сегодня 10.47

21 июня жители Земли могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, которое называют огненным кольцом, отмечает Science Alert. Оно происходит, когда Луна, проходящая между Землей и Солнцем, находится недостаточно близко к нашей планете, чтобы полностью закрыть солнечный свет, и оставляет видимым тонкое кольцо солнечного диска. Первыми природное явление могли наблюдать жители Республики Конго – у них затмение длилось 1 мин. 22 сек. Максимальное затмение, но не такое продолжительное (38 сек.), могли увидеть жители индийского штата Уттаракхандом. Однако во многих странах кольцевидное затмение было видно лишь частично.

Теги: космос, Луна, солнце, солнечное затмение
 

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