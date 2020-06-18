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Огненное кольцо. В это воскресенье украинцы смогут увидеть необычное затмение

В Украине кольцевое солнечное затмение будет видно лишь частично. Полностью его смогут наблюдать жители центральной Африки и Азии.

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Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна находится дальше всего от Земли на своей орбите
Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна находится дальше всего от Земли на своей орбите
Фото: EPA

21 июня в ряде мест нашей планеты, частично в Украине, можно будет увидеть кольцевое солнечное затмение, когда Луна частично заслоняет Солнце. Об этом 17 июня сообщает Science Alert.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна находится дальше всего от Земли на своей орбите и, следовательно, кажется меньше относительно Солнца. Эта небольшая разница в видимом размере – то, что отличает кольцевые затмения от полных солнечных затмений, когда более близкое положение Луны полностью закрывает Солнце.

Лучше всего это природное явление, которое еще называют огненным кольцом, будет видно из центральной Африки и Азии, начиная с 3.45 21 июня (6.45 по Киеву). В других местах планеты, от юго-восточной Европы (в том числе и в Украине) и до севера Австралии, произойдет частичное кольцевое затмение.

Как отмечает издание, на пике затмения Луна закроет 99,4% Солнца. Прямую трансляцию затмения можно будет посмотреть на сайте Time and Date и Virtual Telescope Project. Трансляция начнется в 8.30 по киевскому времени.

Один из самых захватывающих примеров такого затмения в 2013 году сняли фотограф Колин Легг и студент-астроном Джефф Симс в Западной Австралии, отмечает Science Alert. Видео опубликовано на YouTube-канале APOD Videos.

ВИДЕО
Видео: APOD Videos / YouTube
Теги: Луна, солнце, солнечное затмение, астрономы
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