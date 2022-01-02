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В Австралии паук залез на чиновницу во время пресс-конференции. Видео

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Австралийская чиновница проявила выдержку, встретившись с огромным пауком
Австралийская чиновница проявила выдержку, встретившись с огромным пауком
Скриншот: couriermail.com.au

В Австралии паук взобрался на ногу министру здравоохранения штата Квинсленд Иветт Д’Атт во время пресс-конференции. Видео опубликовало Guardian Australia в YouTube в середине декабря.

Д’Атт говорила о ситуации с коронавирусом в штате, когда ей сказали, что у нее на ноге сидит паук.

Чиновница не удержалась от возгласа, но продолжила выступление, попросив помощников прогнать паука. Она также пошутила, попросив сказать ей, когда паук окажется возле ее лица.

"Вот это момент, у нас COVID и еще и паук-охотник", – добавила она.

ВИДЕО
Видео: Guardian Australia / YouTube
Контекст:

Пауки-охотники (они же пауки-ловчие, семейство Sparassidae) обитают в Австралии, Африке, Азии, Средиземноморье и Америке. Ученые выделяют в этом семействе более тысячи видов.

Свое название пауки-охотники получили благодаря скорости передвижения и тому, что они не плетут паутины, а охотятся на насекомых и мелких животных. Такие пауки могут достигать вплоть до 15 сантиметров в размахе конечностей. Они ядовиты, у людей их укусы могут вызывать отеки, тошноту, головную боль, но, как правило, госпитализация не требуется.

Теги: Австралия, животные, насекомые
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