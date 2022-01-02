В Австралии паук залез на чиновницу во время пресс-конференции. Видео

Д’Атт говорила о ситуации с коронавирусом в штате, когда ей сказали, что у нее на ноге сидит паук.
Чиновница не удержалась от возгласа, но продолжила выступление, попросив помощников прогнать паука. Она также пошутила, попросив сказать ей, когда паук окажется возле ее лица.
"Вот это момент, у нас COVID и еще и паук-охотник", – добавила она.
Пауки-охотники (они же пауки-ловчие, семейство Sparassidae) обитают в Австралии, Африке, Азии, Средиземноморье и Америке. Ученые выделяют в этом семействе более тысячи видов.
Свое название пауки-охотники получили благодаря скорости передвижения и тому, что они не плетут паутины, а охотятся на насекомых и мелких животных. Такие пауки могут достигать вплоть до 15 сантиметров в размахе конечностей. Они ядовиты, у людей их укусы могут вызывать отеки, тошноту, головную боль, но, как правило, госпитализация не требуется.