В Австралии паук залез на чиновницу во время пресс-конференции. Видео

Д’Атт говорила о ситуации с коронавирусом в штате, когда ей сказали, что у нее на ноге сидит паук.

Чиновница не удержалась от возгласа, но продолжила выступление, попросив помощников прогнать паука. Она также пошутила, попросив сказать ей, когда паук окажется возле ее лица.

"Вот это момент, у нас COVID и еще и паук-охотник", – добавила она.

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Видео: Guardian Australia / YouTube