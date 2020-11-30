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Мужчину укусил на даче ядовитый паук. Из-за осложнений ему ампутировали обе ноги

Электрик Никопольского завода ферросплавов Станислав Бойко обрабатывал на своем дачном участке виноградник. В это время его укусил ядовитый паук. У мужчины развилось осложнение и ему ампутировали обе ноги, рассказал редактор изданий Никопольского ферросплавного завода Дмитрий Северин.

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Электрика мог укусить желтосумчатый колющий паук
Электрика мог укусить желтосумчатый колющий паук
Фото: EPA

В Украине из-за укуса ядовитого паука мужчине ампутировали обе ноги. Пострадавшим оказался 54-летний электрик Никопольского завода ферросплавов Станислав Бойко, сообщил 25 ноября в Facebook редактор изданий Никопольского ферросплавного завода Дмитрий Северин.

Электрик сейчас лечится в больнице имени Мечникова в Днепре, куда его перевезли из Никополя. Мужчину укусил ядовитый паук на даче, когда он обрабатывал виноградник. Из-за укуса у него развилось осложнение и ему ампутировали обе ноги, написал Северин.

Скриншот: Дмитрий Северин / Facebook
Скриншот: Дмитрий Северин / Facebook

Заместитель главного врача по хирургии больницы Мечникова Юрий Скребец подтвердил в комментарии "Обозревателю", что к ним действительно поступил укушенный пауком пациент.

"Это действительно так. Он работал на даче и, вероятно, был укушен. Укус этого паука опасен тем, что вызывает токсикотромбический синдром, фактически образуются тромбы. Сначала он не обратил на это внимания. И только на 10–12-е сутки увидел, что на руках и ногах у него черные пятна. Поэтому дело закончилось ампутацией. Слишком много прошло времени, да и связать эти симптомы с укусом паука было сложно", – рассказал Скребец.

Врач сказал, что в практике больницы это первый случай. Глава совета ветеранов войны в Афганистане Никопольского ферросплавного завода Василий Дашко, который общался с братом пострадавшего, сказал, что Бойко паук укусил в шею.

"Сначала у него на шее образовался нарыв. Ему там его резали, чистили. А потом по ногам пошла сыпь, поднялась высокая температура, началась рвота. Решили, что у него коронавирус. Две недели его продержали там в инфекционке. Но ему становилось хуже, у него уже начался сепсис, отказали почки. Он просто прощался с жизнью. И брат отвез его в Днепр в больницу Мечникова в реанимацию. Сейчас его состояние улучшилось, ему как раз формировали вторую культю на ноге", – рассказал Дашко.

Опрошенные изданием знакомые пострадавшего от укуса предполагают, что Бойко мог укусить желтосумчатый колющий паук. Он считается самым ядовитым из представителей рода хеиракантиум, обитающих в Европе, и живет в листьях растений.

"Его укус вызывает аллергическую реакцию. У пострадавших наблюдается острая жгучая боль, отек укушенного места, рвота, головокружение, озноб, повышение температуры и артериального давления", – пишет "Обозреватель".

Биолог и глава общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский говорит, что в связи с климатическими изменениями в Украине начали появляться разные ядовитые насекомые, в том числе ядовитый паук каракурт, известный под названием "черная вдова". Однако яд каракурта не вызывает некроза тканей. Яд желтосумчатого паука обостряет некоторые болезни и может вызвать индивидуальную непереносимость, полагает биолог.

Теги: Днепр, больница, отравление, Никополь, аллергия, Владислав Балинский
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