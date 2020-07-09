Во время проповеди священника Кентерберийского собора Британии кот пил молоко из его молочника. Видео
Кентерберийский собор Великобритании 6 июля опубликовал запись проповеди, которая проходила в онлайн-режиме. Фрагмент записи обнародовало в своем YouTube-канале издание Independent. Проводивший проповедь священник сидел у стола, на котором стоял поднос с посудой, в том числе молочник. Внезапно на стол забрался кот, который сразу же опустил лапу в молочник. "Прием пищи" продолжался некоторое время. Священник не сразу заметил, что происходит, но когда увидел, с улыбкой погладил животное.
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