Все будут знать, где установлены камеры контроля скорости. Задача в том, чтобы водители давили на тормоза в этих местах

Мы подсчитали, что за 28 лет независимости на дорогах Украины погибло 174 095 граждан и более 1,2 млн получили травмы. Почти в каждой украинской семье кто-то был травмирован или погиб в необъявленной войне на дорогах.

Сегодня мы представили президенту Украины систему автоматической фиксации превышения скорости в городе Киеве и Киевской области. На сегодня в столице установлено 20 таких камер с радарами. Также сейчас устанавливается 30 камер на дорогах Киевской области.

С 1 мая система заработает в штатном режиме и водители, которые будут нарушать скоростной режим, получат сообщение по адресу регистрации своих автомобилей или в электронный кабинет водителя, если будут в нем зарегистрированы. Пока, до 1 мая, система автофиксации работает в тестовом режиме.

Вы хорошо знаете, что многие водители, которые нарушают правила дорожного движения в Украине, за рубежом ездят по правилам. Почему так? Потому что в Европе украинские водители становятся дисциплинированными из-за неотвратимости наказания за нарушения, в том числе благодаря работе системы автоматической фотофиксации превышения скорости.

Задача системы автофиксации превышения скорости – заставить водителей не превышать скорость. Поскольку около 40% ДТП происходят именно из-за нарушения скоростного режима, эта система даст нам возможность контролировать скорость на наиболее аварийно-опасных участках дорог, а значит, сохранять жизнь и здоровье людей.

Камеры устанавливаются не где попало, а только в местах повышенной концентрации ДТП – там, где люди погибали и тяжело травмировались чаще всего. По закону перед всеми камерами будет установлен предупредительный знак. Также эти камеры будут нанесены на все возможные виды карт и геоинформационные системы.

Наша задача – не делать так, как было в известном анекдоте про гаишника и знак "40" в день рождения ребенка, а наоборот – чтобы все знали, где установлены камеры контроля скорости, и давили на тормоза в этом месте.

Конечно, уменьшение аварийности – это не только контроль над скоростью. Это и повышение качества обучения в автошколах, и усиление контроля над качеством принятия экзаменов на получение водительского удостоверения, и улучшение дорожной инфраструктуры, и прежде всего улучшение общей культуры водителей и пешеходов, начиная со школьной скамьи. Но автоматический контроль скорости – это неотъемлемая часть мероприятий для общего уменьшения смертности на дорогах.

Так, в прошлом году в 350-тысячном норвежском городе Осло погиб лишь один человек, а в 3,5-миллионном Киеве – 120 человек. Цифры, к сожалению, несоизмеримые.

На 3-й Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения, которая проходила в городе Стокгольм 18–20 февраля этого года под эгидой ООН, была установлена амбициозная и гуманная цель – в два раза сократить гибель людей на дорогах до 2030 года. А к 2050 году – пытаться сократить смертность на дорогах до нуля.

Уверен, что при поддержке президента Украины Владимира Зеленского, о которой он заявил сегодня прямо во время презентации, мы сократим гибель людей на дорогах Украины в два раза не за 10, а за пять ближайших лет!

С деталями о том, как будет работать система автоматической фиксации превышения скорости, где расположены камеры, как зарегистрироваться в электронном кабинете водителя, можно ознакомиться по ссылке на сайте МВД.

Источник: Антон Геращенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора