Осенью пандемия COVID-19 развивается прогнозируемо. В Украине нет никаких оснований для предрекания "неизбежной катастрофы"

COVID-2019. Катастрофы не будет. Не надо истерики. Займитесь делом.

Прогнозируемое мной плавное увеличение количества летальных исходов в мире началось в ноябре. В течение сентября – октября была четкая линейная зависимость 5300–5400 смертей в сутки, первые три дня ноября – около 7 тыс. К концу года ожидаем 1,7 млн смертей, связанных с COVID-19, это 3% от 57–59 млн, которые умрут в 2020 году от всех причин. В Украине ситуация соответствующая – 7500 летальных исходов на сегодня, ожидаем 15–20 тыс. летальных исходов на 1 января, это примерно 3% от 560–580 тыс. общего количества смертей.

Т.е. сейчас происходит традиционное повышение количества респираторных заболеваний и, соответственно, летальных исходов от пневмоний в Северном полушарии. Предполагаю мягкий грипп в связи с карантинными мероприятиями, проводимыми практически повсеместно. Резкий рост количества инфицированных в Западной Европе сопровождается незначительным ростом количества летальных исходов, что обусловлено значительно большим, чем весной, тестированием. В Украине продолжается экспоненциальная фаза первой волны, как и в ряде других стран Центральной и Восточной Европы. После Нового года рост замедлится, предполагаю линейную зависимость на уровне 200 смертей в сутки.

Резюме: пандемия в течение осени развивается довольно прогнозируемо. В Украине нет никаких оснований для вчерашнего предрекания "неизбежной катастрофы" министром здравоохранения. Можно с большой долей уверенности спрогнозировать на ближайшие месяцы количество госпитализаций, необходимых коек и гробов. Уменьшить количество смертей в наших силах!

Закончу репликой Татьяны Очеретенко из комментария под этим постом: "Смерть миллионов – статистика, смерть одного близкого человека – трагедия".

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора