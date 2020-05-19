Клуб читателей
ГОРДОН
 
Андрей Юраш
Андрей Юраш

Глава департамента Министерства культуры по делам религий и национальностей.


все материалы автора

РПЦ, навсегда потеряв перспективы превратиться во влиятельную церковь, начала дискредитацию патриарха Варфоломея

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Новых оттенков и огласки в прессе приобретает искусственно созданный и также механически раздутый отдельными турецкими происламистскими медиа скандал вокруг константинопольского патриарха Варфоломея, который вместе с другими немусульманскими лидерами Турции был голословно и провокационно обвинен в поддержке "терроризма" и сотрудничестве с Фетхуллахом Гюленом, главным оппонентом действующего турецкого президента.

Провокация подобного содержания звучит не впервые. Но на этот раз она получила особую огласку и масштабы международного скандала. Остро отреагировал министр иностранных дел Греции. В дискуссию включились медиа многих стран, не говоря уже о греческих, для которых вселенский патриарх продолжает оставаться безусловным духовным лидером-этнархом. Скандал слишком активно подхватили и раздувают средства массовой информации, в том числе и в Украине, которые традиционно уже не первый год пытаются создать негативный имидж главе Константинопольского патриархата.

И в этом контексте снова и снова возникает вопрос: кому это выгодно? Очевидно, что в этом не заинтересованы ни Греция, поскольку все это может негативно повлиять и ухудшить положение греческого нацменьшинства на территориях ее исторического расселения в Малой Азии и Восточной Фракии, ни Турция, поскольку голословные обвинения в адрес одного из самых авторитетных религиозных лидеров мира, – а тем более возможные преследования по этому поводу или акты насилия (как недавно осуществленная попытка поджога армянской церкви в Стамбуле), которые могут возникнуть как следствие идеологической кампании, – вполне четко сработают в направлении ухудшения имиджа этого государства в мире, который и без того не идеальный или совершенный.

Итак, понятно, что вся эта акция выглядит как хорошо спланированное и проплаченное действие третьих сил, которые заинтересованы в подрыве авторитета важнейшей фигуры православного мира.

А долго искать главных денежных оппонентов его святейшества патриарха Варфоломея вряд ли нужно. Исторические деяния и решения, которые были инициированы главой Константинопольского патриархата в течение 2016–2018 годов (проведение Всеправославного собора на Крите и дополнение диптиха православных церквей новой признанной автокефальной украинской церковью) вызвали жесткую и неадекватную реакцию со стороны РПЦ, которая, навсегда потеряв перспективы превратиться во влиятельную и первую в диптихе православных церквей, не просто поссорилась с первой кафедрой православной Ойкумены, но и пошла на разрыв с ней всех отношений и положила начало целой системе акций и действий, целью которых была дискредитация личности патриарха Варфоломея и маргинализация Вселенского патриархата по всем направлениям.

Итак, понятно и объяснено, кто заинтересован в очередном витке напряженности вокруг главы материнской для украинской церкви. А организационных, материальных, медийных и любых других ресурсов для этой цели заказчики кампании не пожалеют.

Источник: Andrii Yurash / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Турция, РПЦ, религия, провокации, Андрей Юраш, Стамбул, Варфоломей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников
  Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников G
Алеся БАЦМАН
  Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр
  Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр G
Алеся БАЦМАН
  Продюсер Лев: Брак Япончика с Ириной Олой не был фиктивным
  Продюсер Лев: Брак Япончика с Ириной Олой не был фиктивным G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS