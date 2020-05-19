РПЦ, навсегда потеряв перспективы превратиться во влиятельную церковь, начала дискредитацию патриарха Варфоломея

Новых оттенков и огласки в прессе приобретает искусственно созданный и также механически раздутый отдельными турецкими происламистскими медиа скандал вокруг константинопольского патриарха Варфоломея, который вместе с другими немусульманскими лидерами Турции был голословно и провокационно обвинен в поддержке "терроризма" и сотрудничестве с Фетхуллахом Гюленом, главным оппонентом действующего турецкого президента.

Провокация подобного содержания звучит не впервые. Но на этот раз она получила особую огласку и масштабы международного скандала. Остро отреагировал министр иностранных дел Греции. В дискуссию включились медиа многих стран, не говоря уже о греческих, для которых вселенский патриарх продолжает оставаться безусловным духовным лидером-этнархом. Скандал слишком активно подхватили и раздувают средства массовой информации, в том числе и в Украине, которые традиционно уже не первый год пытаются создать негативный имидж главе Константинопольского патриархата.

И в этом контексте снова и снова возникает вопрос: кому это выгодно? Очевидно, что в этом не заинтересованы ни Греция, поскольку все это может негативно повлиять и ухудшить положение греческого нацменьшинства на территориях ее исторического расселения в Малой Азии и Восточной Фракии, ни Турция, поскольку голословные обвинения в адрес одного из самых авторитетных религиозных лидеров мира, – а тем более возможные преследования по этому поводу или акты насилия (как недавно осуществленная попытка поджога армянской церкви в Стамбуле), которые могут возникнуть как следствие идеологической кампании, – вполне четко сработают в направлении ухудшения имиджа этого государства в мире, который и без того не идеальный или совершенный.

Итак, понятно, что вся эта акция выглядит как хорошо спланированное и проплаченное действие третьих сил, которые заинтересованы в подрыве авторитета важнейшей фигуры православного мира.

А долго искать главных денежных оппонентов его святейшества патриарха Варфоломея вряд ли нужно. Исторические деяния и решения, которые были инициированы главой Константинопольского патриархата в течение 2016–2018 годов (проведение Всеправославного собора на Крите и дополнение диптиха православных церквей новой признанной автокефальной украинской церковью) вызвали жесткую и неадекватную реакцию со стороны РПЦ, которая, навсегда потеряв перспективы превратиться во влиятельную и первую в диптихе православных церквей, не просто поссорилась с первой кафедрой православной Ойкумены, но и пошла на разрыв с ней всех отношений и положила начало целой системе акций и действий, целью которых была дискредитация личности патриарха Варфоломея и маргинализация Вселенского патриархата по всем направлениям.

Итак, понятно и объяснено, кто заинтересован в очередном витке напряженности вокруг главы материнской для украинской церкви. А организационных, материальных, медийных и любых других ресурсов для этой цели заказчики кампании не пожалеют.

Источник: Andrii Yurash / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора