Убив 30 лет назад в Баку 137 мирных жителей, бездарное советское руководство пыталось сломить стремление азербайджанского народа к свободе

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Преступление без наказания: 30 лет спустя после Черного января.

Уже 30 лет дата 20 января символизирует для Азербайджана Черный январь. Черный (он же кровавый) январь – трагические события в Баку 1990 года, когда было убито 137 человек и более 700 человек получили ранения. В ночь с 19-го на 20 января 1990 года подразделения Советской армии ворвались в столицу Азербайджана Баку и под предлогом защиты армянского населения убили 137 невинных мирных жителей. Более 700 безоружных людей получили ранения разной тяжести. Несмотря на требования парламента Азербайджанской ССР о выводе войск, Советская армия продолжала истребление советских граждан. Карательные операции продолжались несколько дней. На самом же деле это был вероломный акт невиданных масштабов со стороны тогдашнего бездарного советского руководства во главе с Горбачевым, совершенный для того, чтобы показательно для других народов СССР сломить волю азербайджанского народа в его стремлении к свободе и справедливости.

Об этих событиях пишут уже 30 лет в разных аспектах. Нам хотелось бы остановиться на нарушениях международных правовых норм при вводе войск и проведении карательных операций против мирных граждан, реакции международного сообщества на такие нарушения, политической и морально-этической ответственности мира в подобных случаях.

Начнем с того неоспоримого факта, что указ президиума Верховного совета СССР о введении чрезвычайного положения в Баку был принят с серьезными нарушениями процедуры. Конкретно, согласно пункту 14 статьи 119 конституции СССР, обязательным условием введения чрезвычайного положения являлось рассмотрение этого вопроса президиумом Верховного совета союзной республики. А тогдашний председатель президиума Верховного совета Азербайджана Эльмира Кафарова заявила о решительном протесте в связи с объявлением чрезвычайного положения в Баку. Более того, она заверила, что органы власти и управления Азербайджана не давали согласия на принятие подобного решения. Сами органы власти республики не принимали никакого решения о введении чрезвычайного положения.

21 января 1990 года чрезвычайная сессия Верховного совета Азербайджанской ССР признала неправомерным ввод войск в Баку. Она приостановила указ президиума Верховного совета СССР о чрезвычайном положении в столице Азербайджана. К нашему большому сожалению, международное сообщество, а также авторитетные международные организации, в том числе ООН, проигнорировали это трагическое событие в Азербайджане.

По своему масштабу и характеру реализации военной операции Черный январь – событие, которое нуждается в серьезной международной оценке. На словах некоторые тогдашние советские политики выразили какое-то негативное отношение к действиям Горбачева или [министра обороны СССР Дмитрия] Язова. Но в целом большинство считали, что Горбачев "поддерживал порядок", а некоторые зарубежные политики вообще в своих выступлениях отметили: "Эти события мы продолжаем рассматривать как внутреннее дело Советского Союза". Только лишь некоторые организации (например, независимая организация "Щит") и общества (например, "Мемориал" и Хельсинкская группа) говорили о нарушении прав человека и гражданских свобод, о необоснованном использовании армией силовых методов.

В результате, мягко говоря, лояльного отношения к Черному январю до сих пор не наказаны основные виновники этих событий. Некоторые из них живут и здравствуют. Их преступным действиям до сегодняшнего дня не дана политико-правовая оценка и о них забыли даже журналисты.

Вместе с тем остаются актуальными некоторые вопросы, связанные с Черным январем. Например, к чему привело равнодушие международного сообщества и его лояльное отношение к этой трагедии? В первую очередь, пассивное, лояльное и неадекватное отношение, которое привело к массовым убийствам гражданских лиц, создавало основу для последующих трагических событий, а также нарушений фундаментальных прав человека. В разных регионах мира участились случаи применения военной силы для "поддержания порядка". Известные события на Балканах и Ближнем Востоке – яркий тому пример. В целом наблюдались изгои в нормах международного права. Супердержавы истолковывали разные пункты этих прав по своему усмотрению. И такой необъективный подход к нормам международного права порождал новые очаги напряженности.

Неслучайно сегодня многие политические лидеры, эксперты, стратеги, аналитики говорят о глубоком глобальном геополитическом хаосе и турбулентности. На Ближнем и Среднем Востоке открывают раны некоторые конфликты. На Западе распространяется исламофобия. В самой Европе усиливаются радикализм и центробежные тенденции. Супердержавы ведут ожесточенную борьбу за лидерство и сферы влияния. А ведь все эти конфликтные ситуации связаны с несоблюдением норм международного права. Черный январь симптоматичен в связи еще с одним, по нашему мнению, важным фактором, который имел место в те трагические дни. Более того, именно этот фактор сыграл существенную роль в агрессии против мирных граждан.

Имеется в виду тот ложный, необоснованный, необъективный и искусственно придуманный аргумент, который горбачевский режим приводил для оправдания и обоснования своих зверских преступлений. Речь идет о пресловутом "армянском погроме", который якобы устроили местные "националисты". И Советская армия якобы пришла на помощь бедным армянам, проживающим в Баку и Сумгаите. Это глубокая ложь, выдуманная для оправдания жестких и агрессивных действий регулярной армии.

Правда заключается в том, что КГБ СССР сам устроил эти погромы. В них участвовали в основном сами армяне. Конечно, в любом обществе найдутся молодые горячие головы, которые попадут в эту ловушку. И такая провокация получилось. Потом в "самом гуманном советском суде" наказали тех азербайджанских парней, которые участвовали в этих провокациях, а истинные виновники, в том числе лица армянской национальности, исчезли. Но в Сумгаите попался некий Григорян – активный участник-провокатор этих погромов.

Логика, характер и способы действия советских солдат в те черные для азербайджанцев дни убедительно показывают, что главной целью операции было наказание азербайджанского народа за свободолюбие, за волю вести борьбу за освобождение страны и за государственный суверенитет. Руководство СССР хотело демонстративно напугать народ Азербайджана, чтобы он даже думать не мог о свободе. Для достижения своих целей армии приказали смести все, что встретится на улицах Баку и других городов страны. Поэтому солдаты убили 12-летнюю "экстремистку, активного участника армянских погромов" Ларису и ее отца пенсионного возраста. Армия действовала так "профессионально", что пули, выпущенные ими, нашли "цели" в кухнях "экстремистов – бабушек, дедушек и матерей". Азербайджанцы, украинцы, русские, евреи, лезгины… Все они были "погромщиками". Даже молодые люди, которые 21 января проходили мимо солдат, оказались "злыми погромщиками"!

Конечно, в этих процессах негативную роль сыграло и радикальное крыло "Народного фронта". Этот момент адекватно и конкретно отражен в документах парламента независимого Азербайджана. Но вместе с тем и международные организации тоже не принимали конкретные действенные меры против карательных операций Советской армии. Почему-то мир "не увидел" элементы двойного стандарта в действиях горбачевского правительства СССР. А именно: под предлогом спасения армян (граждан СССР армянской национальности) фактически убивали граждан СССР других национальностей (украинцев, русских, азербайджанцев, евреев, лезгин, талышей и других, которые в то время проживали в Баку и других городах Азербайджана).

Даже сами армяне не верили в то, что Горбачев ввел войска для спасения армян. Потому что все в глубине души знали, что азербайджанцы по характеру – мирные люди и никогда с ненавистью не относились к представителям других народов. К армянам в Азербайджане всегда относились с уважением, и они имели хорошее положение в обществе. Сценарий интриг писали в столицах некоторых государств веками. Но в Черном январе все свалили на азербайджанцев, что является большой несправедливостью! Более того, международное сообщество, в первую очередь международные организации и супердержавы, своими двойными стандартами лишили международное право политического, правового и морального иммунитета в политико-правовой оценке той страшной и кровавой трагедии.

Через 30 лет после январской трагедии Азербайджана глобальная геополитика почти каждый день страдает от двойных стандартов, правовой турбулентности и многочисленных конфликтов. Теперь ни одна страна мира не застрахована от разрушительного удара террора. Обеспечение суверенитета каждого государства стало актуальнейшей проблемой внешней политики. В нашем современном, полном геополитической турбулентности мире риски разной природы угрожают каждому государству и каждому обществу.

А ведь все это началось с лояльного отношения к Черному январю, с двойных стандартов и несоблюдения норм международного права. С того, что виновные в кровавой трагедии азербайджанского народа до сих пор не привлечены к ответственности и не наказаны. Есть над чем подумать вместе…

Источник: "ГОРДОН"