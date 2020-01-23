Путин должен подавиться Беларусью еще на старте. Если это произойдет, кампания дискредитации Польши станет ему ненужной

Нападки Путина на Польшу – это не об истории вообще и не о Второй мировой в частности. Это не прихоть стареющего диктатора, решившего поправить историческую науку. Это об экспансии.

Представьте, что Путин решит аннексировать Беларусь. Где будет центр сопротивления? В Польше. Там уже наибольшая диаспора белорусов. А в случае аннексии – она вырастет многократно. Польше же придется стать и главным драйвером нового давления на Россию в ответ на аннексию Беларуси – и потому, что на ее (Польши) территории окажется значительное меньшинство сбежавших от аннексии людей, и потому, что такое расширение России станет логичной угрозой существованию уже Польши.

Плюс польское общество крепко связано с другими западными государствами, у Польши есть лобби в США – надо исходить из того, что именно так это воспринимают в Москве – и вообще Польша Западу понятна и привычна, причем и в контексте борьбы с Россией. Так что противостояние с Польшей в потенциале возможного расширения России – это серьезная задача для России. Отсюда и вот такая, кажущаяся странной и чрезмерной, дискредитация, заранее которой Путин подвергает Польшу.

Он же не просто делает какие-то заявления – там это идет дальше по обществу, и вот уже не выглядят неожиданно, например, тексты в газетах для пенсионеров в России на тему "почему поляки издавна русофобы". Польша для Путина – стратегически оппонент, это и отыгрывается. Поэтому надо трезво воспринимать эту его попытку дискредитации – заранее – ответом на нее может быть не представление каких-то правдивых исторических аргументов на затрагиваемые Путиным темы, которые (аргументы) все равно перебьет пропаганда внутри путинского государства.

Еще раз: это не какой-то спор об истории, это подготовка к расширению экспансии. Отвечать на эти нападки на Польшу нужно с осознанием того, на что они реально направлены, то есть нужно помогать Беларуси и белорусам, как бы странно это ни звучало. Путин должен подавиться Беларусью еще на старте. Если это произойдет, тут же обнулится и кампания дискредитации Польши, она попросту станет ненужной для Путина.

Источник: Дмитрий Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора