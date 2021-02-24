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Лана Зеркаль
Лана Зеркаль

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины. Советник председателя правления НАК "Нафтогаз України".


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Экономической целесообразности в "Северном потоке – 2", как бы ни было прискорбно признавать Кремлю, нет

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Еще одна новость на тему, как работают санкции США.

Первая "ласточка" от участников консорциума "Северного потока – 2": немецкая компания по добыче природного газа и сырой нефти Wintershall Dea, которая является одним из пяти участников проекта, заявила о завершении финансирования "СП – 2" из-за санкций США. Компания вложила в проект €730 млн, о чем говорится в ее годовом отчете. Дальнейшие выплаты не планируются.

Ну, и вы помните, как в июле 2020 года польский антимонопольный регулятор UOKiK официально оштрафовал "Газпром" за непредоставление информации о строительстве "СП – 2" на сумму около $57 млн. Позже, в октябре, UOKiK наложил общий штраф на участников проекта в размере $100 млн, а на "Газпром" – в размере $7,6 млрд, обязав прекратить контракты по финансированию "Северного потока – 2".

А все почему? Потому что в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, шесть компаний – участников консорциума "Северный поток – 1" заключили ряд соглашений о финансировании "Северного потока – 2".

Сегодня рынок газа развивается очень активно. Инвестиции за последние годы в другие трубопроводы, терминалы для импорта LNG и интерконнектор в Европе уже обеспечили достаточно поставок для удовлетворения энергетических потребностей Европы. Экономической целесообразности в "СП – 2", как бы ни было прискорбно признавать Кремлю, нет.

Ждем решения других участников консорциума. Пора выходить.

Источник: Lana Zerkal / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Газпром, США, инвестиции, санкции, строительство, Елена Зеркаль, Европа, финансирование, Северный поток – 2
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