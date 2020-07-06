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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман

Российский социолог.


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Homo sovieticus поддерживают Трампа, потому что его образ и риторика идеально вписываются в привычную для них картину мира

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Homo sovieticus в поисках хозяина.

Юрий Фельштинский недавно написал, что причина любви многих русскоязычных эмигрантов к Трампу – их общий расизм. Думаю, что уважаемый историк упрощает. Это только один из источников трампофилии. Homo sovieticus поддерживают Трампа, потому что его образ и риторика идеально вписываются в привычную для них картину мира.

Путинизм унаследовал образы "наших" (СССР, Россия) и "врагов" (Запад, США) из советского прошлого. Это мировоззрение традиционных Homo sovieticus. Однако есть немало антисоветски и антипутински настроенных людей, которых можно назвать модернизированными Homo sovieticus. Формально они прокляли коммунистическую идеологию, однако не преодолели ее в полной мере, а просто вывернули наизнанку: поменяли плюс на минус, а минус – на плюс. Все считавшееся хорошим при СССР (левые, интернационализм, атеизм, революция и т.д.) стало плохим, а плохое – хорошим (правые, национализм, религия, потребительство и т.п.). При этом сохранились советская нетерпимость, ограниченность, провинциализм.

Русскоязычные трамписты – чаще всего такие модернизированные Homo sovieticus. Они продолжает жить в биполярном черно-белом мире, жестко разделенном на своих – наших и врагов – чужих. Ключевые образы в нем: великие и праведные "мы", противостоящие подлым "врагам", на которых принято сваливать все проблемы, как это и делает Трамп. Советская картина мира у них сохранена в зеркально перевернутом виде и совпадает с оптикой американского президента. Они просто сменили плюс на минус: коммунисты, леваки, "угнетенные негры и мексиканцы", антикапиталистические бунтари составили образ врага. Правые расиствующие американцы во главе с миллиардером, "акулой капитала", как будто сошедшей с крокодиловских карикатур, из символа мирового зла превратились в правильных "наших". Homo sovieticus, решившим, что они правые американские патриоты, нужен был капиталистический "отец народов", и они нашли его в Трампе.

Homo sovieticus воспитаны в рабстве. А рабам необходим хозяин. Более того, рабы любят сильных, жестких хозяев ("чем тяжелее наказания, тем им милее господа"). Правильный хозяин должен быть авторитарной личностью. Ключевой элемент мировоззрения Homo sovieticus – образ чаемого хозяина, патриархального отца нации, защищающего "нас" от "врагов". Для такого рода россиян – это Путин, для эмигрантов – Трамп. Совершенно естественно, что люди, выросшие в авторитарной стране, где авторитарная семья считается нормой, поддерживают авторитарную личность в качестве главы государства.

Напомню некоторые известные характеристики авторитарной личности:

  • силовое мышление и культ силы: мышление в таких категориях, как господство – подчинение, сильный – слабый, вождь – последователи;
  • ксенофобия, ненависть к интеллигенции, к гуманизму;
  • авторитарная агрессия: тенденция выискивать людей, не уважающих традиционные ценности, чтобы осудить, отвергнуть и наказать их;
  • идентификация себя с образами, воплощающими силу; выставление напоказ силы и крутости;
  • проекция своих неосознанных, инстинктивных страхов на внешний мир, стремление видеть везде врагов и преследователей;
  • преувеличенная сексуальная озабоченность и склонность к сексуальному доминированию;
  • вера в мистическое предначертание собственной судьбы, предрасположенность к мышлению в жестких категориях.

Трамп, как и Путин, просто идеально соответствует всему этому. Адорно мог бы использовать их обоих в качестве живой иллюстрации своей теории.

Конечно, Трампа поддерживают не только бывшие советские люди, но и множество обычных американцев. Дело в том, что психология Homo sovieticus не уникальна. Это вариант архаичного племенного сознания, одинаково присущего реднекам-патриотам из американской глубинки, советским сталинистам, постсоветским социал-дарвинистам; расистам, националистам, традиционалистам всех наций и мастей.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, США, СССР, Игорь Эйдман, Дональд Трамп
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