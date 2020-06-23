Экономист Гуриев: В СССР на мехмате существовал интеллектуальный геноцид: дискриминировали абитуриентов из еврейских семей

Гуриев: Я был молодым человеком в советское время. На физтех поступил в 1988 году Фото: Открытая лекция Сергея Гуриева / Facebook

Российский ученый, профессор экономики парижского Института политических исследований, политэмигрант Сергей Гуриев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что во времена СССР дискриминировали абитуриентов из еврейских семей.

"Я был молодым человеком в советское время. На физтех поступил в 1988 году. Это то, что по-английски называется formative years, "формирующие годы", когда вы формируетесь как личность. Не могу не скучать по тем годам, не могу не вспоминать их с теплотой. Конечно, для всех людей молодость имеет привлекательные черты. Но Советский Союз не был государством, в котором было много справедливости и – как бы это сказать? – честности. Вы говорили сейчас про математику... Одна из вещей, которых я тогда не знал, заключалась в том, что на мехмате существовал так называемый интеллектуальный геноцид: там дискриминировали абитуриентов из еврейских семей. Это, конечно, не имеет ничего общего со справедливостью, равенством возможностей и так далее", – подчеркнул Гуриев.

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