Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" с годовщиной нападения Германии на СССР

22 июня исполняется 79 лет нападению нацистской Германии на Советский Союз. Выступая перед военными, патриарх Московский Кирилл назвал этот день "знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным".

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл выступил с поздравлением по случаю 79-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР.

22 июня на церемонии открытия мемориального комплекса "Дорога памяти", которую транслировал "RT на русском", патриарх Московский сказал, обращаясь к военнослужащим: "Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю".

Фрагмент выступления – на 4.53

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Видео: RT на русском / YouTube

Мемориальный комплекс открыт в Кубинке Московской области, где в 2020 году ввели в строй главный храм министерства обороны России. Его главным настоятелем является Кирилл.

22 июня 1941 года гитлеровские войска вторглись на территорию Советского Союза, нарушив пакт о ненападении.