Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" с годовщиной нападения Германии на СССР

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл выступил с поздравлением по случаю 79-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
22 июня на церемонии открытия мемориального комплекса "Дорога памяти", которую транслировал "RT на русском", патриарх Московский сказал, обращаясь к военнослужащим: "Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю".
Фрагмент выступления – на 4.53
Мемориальный комплекс открыт в Кубинке Московской области, где в 2020 году ввели в строй главный храм министерства обороны России. Его главным настоятелем является Кирилл.
22 июня 1941 года гитлеровские войска вторглись на территорию Советского Союза, нарушив пакт о ненападении.