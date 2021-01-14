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Леонид Гозман
Леонид Гозман

Российский политик, президент общероссийского движения "Союз правых сил".


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Остановить Навального нельзя, можно только убить. Надеюсь, у них не получится

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К нам едет президент.

Чтобы заниматься оппозиционной политикой в России (а другой нет, другая – это просто карьера в рамках бюрократической структуры), надо каждый день быть готовым к тюрьме и к смерти. И к тому, что тебя искалечат. Это, конечно, не достаточное, но необходимое условие успеха. Если этой готовности нет, можно даже и не пытаться.

Некоторые люди думают, что такая готовность у них есть, но при столкновении с опасностью понимают, что ее нет. Навальный доказал и себе (если ему это еще было нужно), и всем, что он – да, готов. 

У меня ни на секунду не возникало сомнений, что Навальный вернется в Россию. Он точно не хуже меня понимает, что останься он за рубежом – очень быстро превратился бы в заслуженного ветерана, что руководить революцией из-за границы можно только в советских учебниках истории. Я уверен, что он вернулся бы и в том случае, если бы точно знал, что сразу с самолета отправится в тюрьму – в некоторых странах именно через тюремную камеру пролегает путь к президентскому креслу. Сейчас, правда, неизвестно – может, и не решатся арестовать на трапе. Хотя и объявили в розыск – ДБ!

Навальный смог перебить даже волнения в США. Всем сразу стало наплевать на Трампа. И представьте себе, как полетели все графики у начальства – совещания во всех силовых структурах, совещания у президента. Что делать с "этим пациентом", который "да кому он нужен"? Мы не знаем, какую позорную глупость они придумают, но выигрышной стратегии у Кремля нет!

К нам едет президент. Весь мир уже признал его единственной альтернативой Путину, как в свое время Манделла стал альтернативой Де Клерку и режиму апартеида. Но и у нас в стране Навальный стал номером один. Разумеется, есть еще люди, которые о нем не слышали, но есть ведь и те, которые не знают, "чем кончилась заварушка в 17-м году?". Страна большая. Но для тех, кого достал режим, кто хочет перемен, Навальный – тот, кто может победить Путина.

Конечно, он не победит его на выборах – таких выборов не будет, Путин не повторит ошибку Лукашенко. Но у него есть все шансы стать главой чего-то вроде комитета национального спасения, который будет сформирован на руинах режима, а уже потом избраться.

Я уважаю Навального, но не отношусь к числу его фанатов. Более того, я думаю, что если доживу до его президентства, буду в оппозиции к нему. Но есть две хорошие новости о Навальном, как о будущем лидере страны.

Во-первых, ему помогают очень умные и профессиональные люди. Сила президента – в умении собрать вокруг себя умных людей и в умении слушать их. Мне кажется, что у него получается. Чем дальше, тем более серьезными и взвешенными становятся его оценки, тем большую компетентность он демонстрирует. Хотя, повторюсь, с некоторыми его позициями я по-прежнему не согласен.

Во-вторых, он придет как альтернатива Путину. А значит, он должен будет вести иную политику – не авторитарную, а демократическую, не подавлять свободу, а поощрять ее, не раздавать все ближним боярам, а бороться с коррупцией. И он точно не будет сидеть у власти больше положенных двух сроков.

Остановить его нельзя, можно только убить. Надеюсь, у них не получится.

Источник: Leonid Gozman / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, Владимир Путин, оппозиция, Алексей Навальный, политика, Леонид Гозман
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