В российском террариуме есть красная черта, которую Лавров случайно переступил

Агрессивных глупостей в адрес Запада за последние годы было сказано очень много. И никогда никто из элиты на это публично не реагировал. Даже когда после очередного мудрого и взвешенного высказывания Марии Захаровой в адрес президента Вучича Путину пришлось звонить ему с извинениями, у нас внутри все было тихо. А тут – сенсация.

Всего-то и сказал Лавров, что мы, мол, готовы к разрыву отношений с Евросоюзом. Вот если они позволят себе еще хоть раз... так сразу и разорвем. Ничего, в общем, особенного. Но вдруг целый Песков, а за ним и МИД заявили, что не так, оказывается, поняли нашего главного по дипломатии. Он же совсем другое имел в виду, что мы-то со всей душой. Ну и дальше по обычным лекалам.

Я не помню, чтобы так дезавуировали одного из самых верхних бояр. И этот скандал говорит о том, что же на самом деле происходит за большой красной стеной?

Они там вовсе не так едины, как многим кажется. Там есть некоторое количество самых близких к первому лицу, человек 15–20, которым в смысле отношений с Западом уже нечего терять. Замками в Испании, может быть, смогут пользоваться их дети, да и то не точно. Они уже точку невозврата прошли, им жить здесь, обеспечив охрану территорий своих поместий от благодарного народа. Но остальные верхние 10 тыс. под санкциями не находятся и хотят спокойно тратить все заработанное непосильным трудом именно там, на территории врага.

Потому для них заявление Лаврова – это как сообщение о революции в Фингалии для героя Галича, который как раз в Фингалию и собрался! По-видимому, самый главный понял, что Лавров перешел черту, что это размахивание шашкой превратит во врагов не всяких там интеллигентов и молодежь, на которых давно плевать, а своих – губернаторов, министров – региональных и даже федеральных, бизнес, в общем, тех, с кем ссориться опасно. Опасно в прямом смысле слова – есть шанс и до дворцового переворота доиграться.

Отсюда два вывода. Во-первых, у них там, в террариуме, тоже есть красная черта, которую Лавров случайно переступил, а этого делать настолько нельзя, что пришлось товарища публично поправить. Во-вторых, притом, что на страну, народ, а тем более закон им искренне наплевать, у них есть ограничения, они вовсе не чувствуют себя свободными делать, что в голову взбредет. Они боятся друг друга, а главное – Запада. И это отлично, что они боятся!

Источник: сайт радиостанции "Эхо Москвы"

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