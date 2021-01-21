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Ирина Верещук
Ирина Верещук

Народный депутат от "Слуги народа".


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Оппозиция должна нас критиковать. Но когда мы говорим о внешних приоритетах и как нам выстроить свою политику, давайте объединяться

Мне запала в душу одна фраза, которую сказал Байден. "Каждое несогласие не должно становиться причиной разъединения в обществе".

Давайте учиться, что наше государство – это база. Проблемы, которые у нас есть, политические и эмоциональны конфликты, есть у нас оппозиция – она имеет право и должна нас критиковать. Но когда мы говорим о внешних приоритетах и как нам выстроить свою политику, давайте объединяться.

Ведь лишь в критике мы точно не выстроим никакой политики. И ни один президент, какой бы ни был, не сможет выстроить политику, которая будет базироваться на ценностях и на единении.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/videos/1573254179527766/

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Украина, оппозиция, Ирина Верещук, Слуга народа
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