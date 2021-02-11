Украинская молодежь потеряла доверие к государству, в котором живет. И сейчас вопрос в том, как это доверие вернуть

В прошлом году я принимала участие в местных выборах и в связи с этим общалась с молодежью. И вот я у них спросила: "Что если мы предложим вам доступную ипотеку?" Я искренне верила: если будет доступная ипотека, как, например, в Польше или других странах Восточной Европы, молодежь отзовется, активно начнет брать ипотечные кредиты, строить свои гнезда и рожать детей.

Но каким было мое удивление, когда молодежь ответила: "А мы не верим правительству, не верим государству и не знаем, каким будет доллар через 10 лет. И мы не верим, что не изменятся условия".

Поэтому вопрос в том, как вернуть молодежи доверие к государству, в котором она живет. Чтобы молодые люди не уезжали за границу – зарабатывать деньги там, а уже потом тут покупать жилье. И это в лучшем случае. Ведь некоторые там и остаются.

Источник: "Україна 24" / YouTube

Опубликовано с личного разрешения автора

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