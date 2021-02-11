ГОРДОН
 
 
Ирина Верещук
Ирина Верещук

Народный депутат от "Слуги народа".


все материалы автора

Украинская молодежь потеряла доверие к государству, в котором живет. И сейчас вопрос в том, как это доверие вернуть

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

В прошлом году я принимала участие в местных выборах и в связи с этим общалась с молодежью. И вот я у них спросила: "Что если мы предложим вам доступную ипотеку?" Я искренне верила: если будет доступная ипотека, как, например, в Польше или других странах Восточной Европы, молодежь отзовется, активно начнет брать ипотечные кредиты, строить свои гнезда и рожать детей.

Но каким было мое удивление, когда молодежь ответила: "А мы не верим правительству, не верим государству и не знаем, каким будет доллар через 10 лет. И мы не верим, что не изменятся условия".

Поэтому вопрос в том, как вернуть молодежи доверие к государству, в котором она живет. Чтобы молодые люди не уезжали за границу – зарабатывать деньги там, а уже потом тут покупать жилье. И это в лучшем случае. Ведь некоторые там и остаются.

Источник: "Україна 24" / YouTube

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Украина, ипотека, молодежь, Ирина Верещук, кредиты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону G
Дмитрий ГОРДОН
Что смогли выяснить эксперты ВОЗ о коронавирусе за несколько недель работы в Ухане. Главное
Что смогли выяснить эксперты ВОЗ о коронавирусе за несколько недель работы в Ухане. Главное G
Елена КРАВЧЕНКО
Топ-10 самых богатых людей в мире в 2021 году
Топ-10 самых богатых людей в мире в 2021 году G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Купи мне кофе", " Не лезь!" 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Купи мне кофе", " Не лезь!" 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
Онопка: Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным
Онопка: Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным
"Как будто с того света вернулась". Хилькевич отреагировала на новость о своей смерти в "Википедии"
"Как будто с того света вернулась". Хилькевич отреагировала на новость о своей смерти в "Википедии"
  "Есть дно, и мы не имеем права его пробивать". Тина Кароль прокомментировала высказывание Поляковой, назвавшей ее плакальщицей на похоронах
  "Есть дно, и мы не имеем права его пробивать". Тина Кароль прокомментировала высказывание Поляковой, назвавшей ее плакальщицей на похоронах
"Радости полные штаны". Дорофеева порезвилась на улице
"Радости полные штаны". Дорофеева порезвилась на улице
Что подарить на День святого Валентина? Пять вариантов для любимой
Что подарить на День святого Валентина? Пять вариантов для любимой
"Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото
"Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото
"Атеисты поверят в Бога после того, как попробуют этот пирог". Клопотенко поделился новым рецептом
"Атеисты поверят в Бога после того, как попробуют этот пирог". Клопотенко поделился новым рецептом
  Цимбалюк рассказал, почему пять лет назад развелся с женой
  Цимбалюк рассказал, почему пять лет назад развелся с женой
Санина рассказала, каким был ее первый гонорар
Санина рассказала, каким был ее первый гонорар
Фролова снялась в черном белье и рассказала, сколько килограммов набрала за время беременности
Фролова снялась в черном белье и рассказала, сколько килограммов набрала за время беременности
"Каждый просто мечтает на тебе нажиться". alyona alyona рассказала, почему ей не понравился пятидневный отдых в Египте за $300
"Каждый просто мечтает на тебе нажиться". alyona alyona рассказала, почему ей не понравился пятидневный отдых в Египте за $300
"Найду эту сволочь и заставлю отвечать". Неизвестные от имени Огневич взяли деньги за рекламу украинского бренда
"Найду эту сволочь и заставлю отвечать". Неизвестные от имени Огневич взяли деньги за рекламу украинского бренда
Никитюк объяснила, почему не станет героиней шоу "Холостячка"
Никитюк объяснила, почему не станет героиней шоу "Холостячка"
"В такие дни я практически ни с кем не разговариваю". Остапчук сделал откровенное признание о своем эмоциональном состоянии
"В такие дни я практически ни с кем не разговариваю". Остапчук сделал откровенное признание о своем эмоциональном состоянии
"Думал, Волочкова, присмотрелся Собчак", "Филейная часть недожарена". Собчак в купальнике засветила неравномерный загар
"Думал, Волочкова, присмотрелся – Собчак", "Филейная часть недожарена". Собчак в купальнике засветила неравномерный загар
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS