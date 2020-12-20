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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Министр мне предложил четыре должности

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Итак, рассказываю о результатах встречи с министром обороны Андреем Тараном.

Оказывается, такая срочность и публичность вызова объяснялась тем, что министр мне предложил четыре должности:

  1. Начальник управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны.
  2. Начальник одного из управлений в департаменте военно-технической политики.
  3. Начальник директората информационной политики (это какое-то новое название в структуре МО).
  4. Внештатный советник министра обороны на общественных началах для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах МО и ВСУ, без зарплаты, без кабинета, без каких-то полномочий, то есть я остаюсь работать журналистом.

Как все мы понимаем, эти должности ни на что не влияют в Минобороны и никакого доступа к принятию решений не обеспечивают.

Причина такого странного приглашения через Facebook – мои публикации по теме Минобороны имеют большой резонанс в руководстве страны. Предлагая мне должности, министр признал объективность и справедливость моей критики и хотел бы, чтобы я учитывал в своей работе позицию министерства и тем самым помог бы организовать правильную информационную политику.

Я сказал, что министр, который вообще не дает интервью журналистам и которого публично требуют отправить в отставку сами "слуги народа", в какой-то новой информационной политике уже не нуждается.

Другие предложенные мне третьестепенные позиции требуют привлечения профильных специалистов, а не журналиста.

Поэтому лучшая информационная политика для министерства – это увеличить количество моих критических текстов о работе Минобороны, чтобы руководство страны начало уделять внимание этому ключевому направлению в ходе войны.

Министр отметил, что мою программу читал и многое в ней считает правильным, никаких замечаний по предложенной мною программе реформ не высказал.

Я также задавал вопросы по всем актуальным сейчас темам. Но поскольку у нас было не интервью, то я не могу написать, что считает министр в ответ на мои вопросы о его остром конфликте с главкомом ВСУ, о военной доктрине, о приказе №340, о провалах захвата "вагнеровцев" и группы Николова, об оборонной политике, об отсутствии на седьмом году войны современных систем управления огнем в войсках, о коррупции и воровстве в армии, о засилье бюрократии и уставщины в самых худших постсоветских формах, о массовых увольнениях опытных военнослужащих, о закупке техники за рубежом, о закупках вооружений в Украине, о военно-медицинской службе, о сотрудничестве с Турцией, о причинах срыва Гособоронзаказа и так далее. Министр считает, что все это нельзя обсуждать в СМИ.

То, что я услышал, вызвало у меня намерение написать еще целый ряд материалов.

Министр сказал, что большей публичности в работе со СМИ не будет и, если я хочу получить какую-либо информацию сам, чтобы самому от себя освещать эти острые вопросы, мне надо получить статус как минимум внештатного советника, это обеспечит и информацию, и возможность более широко освещать проблемы и состояние дел в войсках.

По итогу: я принял решение по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца.

Для меня это:

  1. Признание объективности моих статей о ситуации в Минобороны и признание министром необходимости реагирования на критику. О какой-то политической поддержке, о пиаре речь даже не поднималась, так что, как все понимают, в моей работе журналиста ничего не поменяется.
  2. Возможность проверить, как реагирует министерство на мои статьи, насколько быстро я теперь буду получать комментарии, учитывая, что я теперь буду до 20 февраля 2021 года подписывать информацию по теме МО еще и как "советник министра обороны на общественных началах".
  3. Подтверждение необходимости настоящих структурных реформ в Минобороны, а также завершение расследования резонансных дел.
  4. За два месяца сделаю серию материалов о проблемах оборонного планирования и развития армии, а через два месяца 20 февраля – итоговый доклад. По результатам которого сообщу, буду ли я оставаться советником или откажусь от статуса с указанием конкретных причин.

У меня не будет своего кабинета в Минобороны, я не буду "решать вопросы", расставлять "своих людей", я остаюсь журналистом.

Теперь жду ответа от Минобороны, чтобы министр публично подтвердил свое предложение в той же манере, в какой он и обратился изначально.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Юрий Бутусов, вооружение, Минобороны, журналисты, ВСУ, Андрей Таран, военнослужащий, войска
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