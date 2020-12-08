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Бутусов о предложении Минобороны: Я готов навести порядок в министерстве

Министерство обороны Украины предложило главному редактору "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову как "одному из самых бескомпромиссных экспертов" занять одну из министерских позиций. Журналист отметил, что своим предложением министерство признало справедливость его критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Андрея Тарана.

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Бутусов: Минобороны не может мне гарантировать пост директора одного из департаментов, иначе это будет коррупция. Таким образом, на данный момент открыты только должности министра и его заместителей
Бутусов: Минобороны не может мне гарантировать пост директора одного из департаментов, иначе это будет коррупция. Таким образом, на данный момент открыты только должности министра и его заместителей
Фото: radiosvoboda.org

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил в Facebook, что принимает предложение Министерства обороны занять должность в оборонном ведомстве.

"Я готов навести порядок в Минобороны и публикую свою программу действий. Я понимаю, что раз руководство Минобороны во время войны признает свою неспособность справиться с проблемами управления без меня, журналиста, и предлагает высокую должность, то как ответственный гражданин я обязан принять данное предложение", – написал он. 

Бутусов отметил, что своим предложением министерство признало справедливость его "критики в адрес верховного главнокомандующего [президента Украины] Владимира Зеленского и министра обороны Андрея Тарана о критической ситуации в сфере обороны и безопасности". 

По мнению журналиста, его хотят назначить на должность в Минобороны, чтобы он "прекратил писать правду". Среди причин Бутусов назвал показания высокопоставленного сотрудника украинской разведки в комитете Верховной Рады о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев в Беларуси и "надвигающийся коллапс" в оборонном ведомстве. 

"По сути предложения: [...] поскольку все должности директоров департаментов по закону могут быть заняты исключительно на конкурсной основе, Минобороны не может мне гарантировать какую-либо из этих должностей, иначе это будет в чистом виде коррупция. Таким образом, для занятия должностей гражданскими лицами, которые влияют на принятие решений, на данный момент открыты только должности министра и заместителей министра", – добавил Бутусов. 

Он обнародовал программу из 12 пунктов "для спасения ситуации в Минобороны" и заявил, что рассчитывает на поддержку общества, парламента, министерства, Совета национальной безопасности и обороны, а также Офиса президента. 

"Считаю, что только системные действия смогут разрешить тот кризис, который возник в Минобороны и который меня призывают разрешить. Какие-то отдельные частные решения ничего не исправят. [...] Ввиду вышеизложенного ожидаю приглашения к министру обороны либо к президенту Украины, чтобы обсудить должность, которая даст мне возможность осуществить все эти системные решения", – добавил он. 

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4992527350787521

Бутусов на своей странице в Facebook регулярно публикует статьи о ситуации в Вооруженных силах Украины и боевых действиях на Донбассе. Пресс-служба Министерства обороны Украины в Facebook сегодня заявила, что Бутусов – "один из самых бескомпромиссных экспертов по Минобороны". 

"Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения. Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание. Это могут быть, например, направления вооружения или логистики", – заявили в ведомстве.

Теги: Украина, Министерство обороны Украины, Юрий Бутусов, Андрей Таранов, Минобороны, Владимир Зеленский
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