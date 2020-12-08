Минобороны Украины предложило Бутусову "занять одну из министерских позиций"

В Министерстве обороны Украины считают, что главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов мог бы заняться направлениями вооружения или логистики в украинской армии.

Бутусов на своей странице в Facebook регулярно публикует статьи о ситуации в ВСУ и боевых действиях на Донбассе Фото: Юрий Бутусов / Facebook

Министерство обороны Украины предложило главному редактору издания "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову "занять одну из министерских позиций". Об этом 8 декабря в Facebook сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"Масштабы общественного внимания к реформам в сфере обороны соответствуют масштабам этих изменений. Масштабы критики процессов Министерства обороны соизмеримы с масштабами этих процессов. Одним из самых бескомпромиссных экспертов по Министерству обороны Украины является Юрий Бутусов. Кто-то может считать его журналистские материалы предвзятыми, манипулятивными, спекулятивными. Кто-то может ставить под сомнение компетентность автора, достоверность его источников и обоснованность выводов. В одном ему не отказать – в неравнодушии", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что, "когда речь заходит о конструктивной позиции, это вызывает уважение".

"Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения. Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание. Это могут быть, например, направления вооружения или логистики", – утверждают в ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что "для активного гражданина всегда есть возможность перехода от теории к практике, от позиции стороннего ментора к чиновнику, готовому на практике доказать цену своих знаний и слов".

Журналист на предложение оборонного ведомства пока не ответил.

Бутусов на своей странице в Facebook регулярно публикует статьи о ситуации в Вооруженных силах Украины и боевых действиях на Донбассе.