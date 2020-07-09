ГОРДОН
 
 
Тарас Козак
Тарас Козак

Финансист, президент инвестиционной группы "Универ".


все материалы автора

Кое-кто хочет быстрого роста цен и дорогого доллара. Они готовы идти на эмиссию и девальвацию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Как только что сообщил Госстат Украины, цены на товары и услуги из потребительской корзины выросли в июне на 0,2%. За шесть месяцев 2020 года инфляция составила ровно 2%. А за год (с июля 2019-го по июнь 2020 года) жизнь подорожала на 2,4%.

С одной стороны, инфляция находится значительно ниже целевого коридора Национального банка Украины (4–6%). Впрочем, цены в июне 2020-го росли быстрее, чем летом 2019 года. Тогда, напомню, цена потребительской корзины падала на 0,5% – 0,6% – 0,3%ежемесячно.

По моему убеждению, низкая текущая инфляция в нынешних условиях – положительный фактор. Среди преимуществ – усиление доверия к национальной валюте, дедолларизация цен и экономики в целом, снижение рыночных банковских ставок по депозитам и кредитам, наконец – макрофинансовая стабильность.

Однако кое-кто хочет значительно более быстрого роста цен. И дорогого доллара. Чтобы решить текущие проблемы с наполнением бюджета, они готовы идти на эмиссию и девальвацию. Мол, нужно выполнять бюджет, где заложен курс 30 грн/ $ и инфляция 11%.

Больше всего от таких "маневров" проигрывают рядовые украинцы. Потому что инфляция и дорогой доллар съедят часть их доходов. А выигрывают олигархи – за каждую тонну экспорта сырья они заработают больше.

Не ищите простых решений сложных проблем, господин президент Владимир Зеленский!

Источник: Тарас Козак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, инфляция, валюта, доллар, экономика, бюджет, цены, девальвация, Владимир Зеленский, Тарас Козак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь и спецслужбы
Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь и спецслужбы G
Владимир ПОПОВ
  Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение
  Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение G
Алеся БАЦМАН
"Европа и США отвлечены, им не до вас". Почему все заговорили о новом возможном вторжении России в Украину
"Европа и США отвлечены, им не до вас". Почему все заговорили о новом возможном вторжении России в Украину
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Эту движуху могу спасти только я". Яма создал страницу в TikTok
"Эту движуху могу спасти только я". Яма создал страницу в TikTok
  Monatik – пятикратный лауреат, а Jerry Heil – открытие года. Названы победители музыкальной премии YUNA 2020
  Monatik – пятикратный лауреат, а Jerry Heil – открытие года. Названы победители музыкальной премии YUNA 2020
  "Химия". Билан выпустил клип на песню Дубцовой. Видео
  "Химия". Билан выпустил клип на песню Дубцовой. Видео
"Как жаль, что мне не удалось так же чисто спеть во время прямого эфира". Tayanna жалеет, что не смогла победить в нацотборе на "Евровидение 2017"
"Как жаль, что мне не удалось так же чисто спеть во время прямого эфира". Tayanna жалеет, что не смогла победить в нацотборе на "Евровидение 2017"
  "Друга Ріка" обнародовала акустическую версию альбома "Піраміда". Видео
  "Друга Ріка" обнародовала акустическую версию альбома "Піраміда". Видео
"Фунтик". Жена Петросяна показала самый модный тренд лета
"Фунтик". Жена Петросяна показала самый модный тренд лета
В Instagram появилась возможность закреплять комментарии к постам
В Instagram появилась возможность закреплять комментарии к постам
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
Oleynik рассказал, как его осчастливили певица Jerry Heil и теннисистка Марта Костюк
Oleynik рассказал, как его осчастливили певица Jerry Heil и теннисистка Марта Костюк
"Цель понятна. Начинаем работу в направлении". Жена Бабкина показала, какую профессию для себя выбрал ее годовалый сын
"Цель понятна. Начинаем работу в направлении". Жена Бабкина показала, какую профессию для себя выбрал ее годовалый сын
"Как он это сделал?" Харламов удивил соцсети необычным навыком
"Как он это сделал?" Харламов удивил соцсети необычным навыком
Американская актриса Ривера пропала во время прогулки по озеру с сыном
Американская актриса Ривера пропала во время прогулки по озеру с сыном
Казанин в крепости отчеканил для себя монету и пожаловался на отсутствие зрителей
Казанин в крепости отчеканил для себя монету и пожаловался на отсутствие зрителей
Седокова о масочном режиме в США: Если ты "без", на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием
Седокова о масочном режиме в США: Если ты "без", на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием
Картер из Backstreet Boys показал 10-месячную дочь с бусами на шее
Картер из Backstreet Boys показал 10-месячную дочь с бусами на шее
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS