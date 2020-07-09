Кое-кто хочет быстрого роста цен и дорогого доллара. Они готовы идти на эмиссию и девальвацию

Как только что сообщил Госстат Украины, цены на товары и услуги из потребительской корзины выросли в июне на 0,2%. За шесть месяцев 2020 года инфляция составила ровно 2%. А за год (с июля 2019-го по июнь 2020 года) жизнь подорожала на 2,4%.

С одной стороны, инфляция находится значительно ниже целевого коридора Национального банка Украины (4–6%). Впрочем, цены в июне 2020-го росли быстрее, чем летом 2019 года. Тогда, напомню, цена потребительской корзины падала на 0,5% – 0,6% – 0,3%ежемесячно.

По моему убеждению, низкая текущая инфляция в нынешних условиях – положительный фактор. Среди преимуществ – усиление доверия к национальной валюте, дедолларизация цен и экономики в целом, снижение рыночных банковских ставок по депозитам и кредитам, наконец – макрофинансовая стабильность.

Однако кое-кто хочет значительно более быстрого роста цен. И дорогого доллара. Чтобы решить текущие проблемы с наполнением бюджета, они готовы идти на эмиссию и девальвацию. Мол, нужно выполнять бюджет, где заложен курс 30 грн/ $ и инфляция 11%.

Больше всего от таких "маневров" проигрывают рядовые украинцы. Потому что инфляция и дорогой доллар съедят часть их доходов. А выигрывают олигархи – за каждую тонну экспорта сырья они заработают больше.

Не ищите простых решений сложных проблем, господин президент Владимир Зеленский!

Источник: Тарас Козак / Facebook



Опубликовано с личного разрешения автора