Тестов, больниц, врачей нет, сплошной пиар. Ненавижу нашу власть. Мародеры и убийцы. Хочется взять в руки автомат

Экс-нардеп и бизнесмен.
Ненавижу нашу власть. Твари. Тестов нет, больниц нет, врачей нет, сплошной пиар. Штрафы в 17 тыс. снизили до 170. Будьте прокляты, твари.
Зеленский, моя мама еле выжила, я тоже. Может, своих родителей полечишь в Кривом Роге? Кухарка. На днях на глазах у жены задохнулся мужчина в возрасте 79 лет. Шел на поправку. В такую минуту хочется взять в руки автомат.
Я знаю, как вы там все воруете и берете откаты. Мародеры, убийцы. Ждите справедливости.
Источник: Михайло Бродський / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора