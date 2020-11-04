Тестов, больниц, врачей нет, сплошной пиар. Ненавижу нашу власть. Мародеры и убийцы. Хочется взять в руки автомат

Ненавижу нашу власть. Твари. Тестов нет, больниц нет, врачей нет, сплошной пиар. Штрафы в 17 тыс. снизили до 170. Будьте прокляты, твари.

Зеленский, моя мама еле выжила, я тоже. Может, своих родителей полечишь в Кривом Роге? Кухарка. На днях на глазах у жены задохнулся мужчина в возрасте 79 лет. Шел на поправку. В такую минуту хочется взять в руки автомат.

Я знаю, как вы там все воруете и берете откаты. Мародеры, убийцы. Ждите справедливости.

Источник: Михайло Бродський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора