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Михаил Бродский
Михаил Бродский

Экс-нардеп и бизнесмен.


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В том, что люди не вакцинированы, виновата власть. Министр здравоохранения пиарился все лето. Премьер ничего не делал, президент молчал

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Все очень просто: в том, что люди не вакцинированы, виновата власть.

Сначала не было вакцин, потом никто никого не убеждал. Нет наказания. Министр здравоохранения пиарился все лето. Премьер ничего не делал, президент молчал. Теперь дурные и несчастные умирают и страдают

Страна дураков. Жаль нас всех, но уже многим не помочь.

Вы даже наказать не сможете.

Минута молчания!

Источник: Михайло Бродський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, Михаил Бродский, президент, премьеры, вакцина
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