Реформирование деятельности домов престарелых должно включать не только увеличение зарплат персоналу, но и жесткий контроль над их работой

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Дома престарелых в Украине – есть ли надежда на качественную реформу?

Несомненно, Украина уже много лет нуждается в качественном и отлаженном функционировании домов престарелых и пансионатов. Так, согласно данным Государственного комитета статистики, в нашей стране проживает более 7 млн человек, которым исполнилось 65 лет. Министерство здравоохранения в свою очередь приводит не очень оптимистичные цифры: каждый пятый пожилой человек – одинок. Среди одиноких есть много людей, которые не могут позаботиться о себе.

В современных украинских реалиях в дом престарелых не так уж и легко попасть: учреждений не хватает для всех, кто нуждается в социальной защите. К тому же, за место в пансионате нужно щедро заплатить, а гарантий качественного ухода в этих учреждениях просто нет. Более того, можно говорить, что условия проживания в большинстве случаев оставляют желать лучшего – стены в плесени, пружинные кровати, железная посуда, разбитые туалеты и скудное питание. В таких условиях проживает около 50 тыс. украинских пенсионеров. Именно из-за таких нечеловеческих условий необходимость реформирования гериатрических пансионатов назревала давно, но только сейчас на условия содержания пожилых людей начинают обращать внимание во властных кабинетах.

Так, среди наиболее видимых и кричащих проблем гериатрических пансионатов мы видим целый ряд обстоятельств, от которых мурашки идут по коже. В частности, известно, что часто пансионаты недостаточно отапливаются, а пенсионеров заставляют работать в хозяйстве заведения или местной администрации заведения. Также известны факты неухоженности одежды, постельного белья, питания и так далее. Очевидно, для того, чтобы скрыть проблемы, в помещение домов престарелых часто не пускают посетителей, в том числе друзей и близких постояльцев.

Очевидно, с такими вещами ни государство, ни общество мириться не может и не должно. Следовательно, назревает несколько путей решения насущных проблем. В частности, гериатрические пансионаты и интернаты для лиц с инвалидностью должны отказаться от подсобных хозяйств, промышленных и перерабатывающих производств – в центре внимания заведения должны быть старики и их потребности, а не "шкурные" интересы руководства заведений. Да, мы знаем о многих случаях, когда дирекция лечебных учреждений передавала участки, находящиеся на балансе пансионатов, в аренду фермерам и еще умудрялась зарабатывать на этом.

Качество услуг в лечебных учреждениях необходимо контролировать общественному совету, в который должны войти представители общественных объединений, благотворительных организаций, волонтеры, жители заведений и их родственники. На законодательном уровне нужно установить неотъемлемое право друзей и родственников посещать жителей пансионатов, как и право пенсионеров по собственному желанию временно оставлять заведение.

Важный момент – работники заведения должны проходить обучение уходу и оказанию первой медицинской помощи, а также необходимо ввести повышение квалификации для работников учреждений. За всеми этими процессами, как и за ежедневными условиями ухода за жителями пансионатов, должно следить государство, которое и будет нести ответственность за любые нарушения прав пожилых людей. Ведь следует помнить, что деятельность гериатрических пансионатов в Украине является государственной монополией, поскольку образовываются, подчиняются, финансируются и контролируются такие заведения исключительно государственными органами.

Однако также нужно добавить, что действующее законодательство не содержит прямого запрета создавать частные компании, которые предоставляли бы населению услуги по обеспечению жильем и медицинскую помощь на платной основе. И хотя уже долгое время ходят разговоры о легализации частных гериатрических учреждений, до сих пор этот вопрос не решен, поэтому на альтернативные формы занятия деятельностью в этой сфере есть значительный спрос.

В реформировании сферы деятельности гериатрических пансионатов стоит, прежде всего, опираться на мировой опыт, который свидетельствует, что это направление может быть успешным и выгодным государству, обществу, частным инвесторам. Например, в США считается нормой для пожилых людей, которые приблизились к возрастному рубежу в 80 лет, проживать в специальных комплексах и домах, где за ними осуществляется уход, в том числе специальный – в зависимости от состояния здоровья. В разных штатах такие заведения имеют разные названия, но в большинстве случаев их дословный перевод означает "заведения проживания с уходом" – без всякого намека на "преклонный возраст".

В соседней Польше количество домов престарелых растет значительными темпами. Прежде всего, это связано со старением польского общества. По оценкам местных демографов, через 20 лет пенсионеры составят треть населения страны. Следовательно, это стимулирует и развитие сферы обеспечения пожилых людей достойными условиями для жизни. На сегодня в частных и государственных домах престарелых в Польше находится не менее 80 тыс. человек.

Но вернемся в Украину. По статистике, в нашей стране снижается финансовая способность семей заботиться о родителях. Свою роль играют как демографические факторы, так и индивидуально-личностные, присущие западной цивилизации, например, нехватка времени, расстояние, ограниченность ресурсов. В таких условиях налаживание действенной системы функционирования пансионатов является жизненно важным делом для всего общества и непосредственной обязанностью государства. Кроме перечисленных выше обязательных реформ в этой сфере, нужно также обратить внимание на еще одну сторону проблемы – сами заведения для пожилых людей финансируются ужасно, а работники пансионатов, часто за копеечную зарплату, досматривают стариков, иногда совершенно беспомощных.

Именно поэтому реформа, связанная с функционированием пансионатов, должна быть многоаспектной и особенно тщательной: от жесткого контроля над работой этих учреждений и их работников до увеличения финансирования работы пансионатов и заработной платы персонала. Только в этом симбиотическом подходе к проблеме можно найти путь к выходу из нее. И мы, как государство, должны это сделать, ведь в заботе о гражданах, которые в этом нуждаются, и кроется главная суть государства!

И под конец стоит сказать о сугубо индивидуальной и ментальной стороне проблемы: очень хочется, чтобы в нашей стране учреждения для пожилых людей воспринимались не как место "доживания", а как уголок отдыха и наслаждения почтенным возрастом. Задача каждого из нас – искоренить стереотип, что дом престарелых означает разрыв отношений с семьей. Напротив (пока это цель и мечта, которая должна стать реальностью), такие дома должны быть новой молодостью для пенсионеров, своеобразным клубом по интересам, где люди живут, общаются и радуют своих родных собственной полноценной жизнью.

Источник: "ГОРДОН"