ГОРДОН
 
 
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк

Советник руководителя Офиса президента по антикризисным коммуникациям 


все материалы автора

Семейство Медведчуков чужеродно для Украины и современных человеческих ценностей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Медведчуки. Надо признать, ребята очень талантливые (ирония).

Казалось бы, нельзя сделать еще чего-то более выдающегося, чтобы доказать: нелюбовь действительно может быть искренней. Но нет.

Идеальное видео Марченко. Куда более красноречивое, чем все штамп-интервью самого Медведчука. Видео, полное ненависти, угроз, злобы и абсолютного непонимания, в какой стране и в какое время данные субъекты живут. Классическая "российская" стилистика new-пятиминуток ненависти.

Разумеется, для современной РФ подобный формат точно заходит – там подобного целые вагоны-теплушки. Но не для Украины, где подобным видео ребята сами вбили в свое деревянное изделие особый золотой гвоздь.

Ага, теперь ОПЗЖ точно высоко полетит...

...Это была безупречная трехминутная квинтэссенция всего того, почему Медведчук шире, а семейство Медведчуков в целом чужеродно для Украины и вообще для современных человеческих ценностей. И почему Медведчук может существовать только в серых криминальных анклавах, где седовласые лжецы вечно стонут о "патриотизме".

Потому что клип Марченко – это точно не про политику, не про конкурентный политический процесс и даже не про страну. Но только про свой собственный страх. Про категорическое нежелание слышать правду о себе. Про нежелание отказываться от тех же серых и криминальных схем, в основе которых – кровь, пущенная российскими партнерами по проекту "ЛДНР". Про нежелание отказываться от привычного образа жизни, где ты – сельская барыня и все тебе должны.

...Кстати, даже технологически снято идеально. В каждой секунде видео сквозит безупречное такое инфантильное барство: типа "кто вы такие, чтобы нам указывать? Заткнулись и пошли вон. Иначе мы сейчас розгами пороть будем". Лихо. В самый раз, чтобы добрать себе сторонников из числа тех, кто еще не успел оценить "юридические и политические таланты" самого Медведчука.

Ну и, конечно, особый изыск – сделать подобное видео, явно оскорбляющее Украину как страну, аккурат в годовщину расстрела ребят на Майдане. Феноменальное попадание в целевую аудиторию, чтобы отполировать ненависть к собственному семейству.

...Короче, все правильно. Зачем нужны чужие слова, экспертизы, мнения, если можно просто дать возможность Медведчукам самостоятельно доказать свою чужеродность? В целом же видео крайне позитивно, потому что оно безупречно подчеркнуло причину и полезность СНБОшных санкций. Убедительно доказало, почему эти санкции чрезвычайно важны для восстановления психического здоровья страны. "Убило" в зародыше подобные человеконенавистнические и украинофобные воззрения. Частично сломало сладкий "российский кружок агитаторов" внутри страны...

Вопрос только в том, что сами Медведчуки никогда не поймут, почему Украина – не их страна и почему их советское барство сегодня не прокатывает.

И второе: как же все-таки смешно выглядит господин Порошенко, хитро-бегающими глазками пытающийся "усидеть" сразу на двух направлениях: не сильно наехать на партнера Медведчука и профессионально соврать о том, почему лично он все сделал для того, чтобы "вырастить" Медведчуков.

Источник: Михаил Подоляк / Facebook

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Россия, Виктор Медведчук, санкции, видео, советник, Оксана Марченко, ЛДНР, ОПЗЖ, Михаил Подоляк, жена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Волкер: Телефонный разговор Байдена с Зеленским должен состояться как можно скорее
Волкер: Телефонный разговор Байдена с Зеленским должен состояться как можно скорее
  "Ответка от Х...йла неминуема. Но обратного пути нет". СНБО ввел санкции против кума Путина Медведчука и его жены. Главное
  "Ответка от Х...йла неминуема. Но обратного пути нет". СНБО ввел санкции против кума Путина Медведчука и его жены. Главное G
Наталия ДВАЛИ
В Украине дважды сорваны поставки вакцины от коронавируса. Главное
В Украине дважды сорваны поставки вакцины от коронавируса. Главное G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В киевском ЦУМе открылась выставка персонажей популярного шоу "Маска"
В киевском ЦУМе открылась выставка персонажей популярного шоу "Маска"
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
"Рановато, да". Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери
"Рановато, да". Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS