Нас постоянно пугали тем, что "европейцы приедут и все скупят, потому что у нас дешевле". Очнитесь! У нас давно дороже

Я всегда считал конкуренцию одним из основных двигателей прогресса и технологий. Рыночная экономика и "капиталистическая модель" общества, как ее называют выходцы из Совка, быстро пришлась многим по душе, и сегодня размер рынка может заменить ряд объективных метрик благополучия страны.

Давайте на конкретном примере: монополия недокомпании МАУ, принадлежащей одному неизвестному человеку с 1992 года, имела в одностороннем порядке всех украинцев, потому что являлась не авиакомпанией, а "авиа-схемой" по выдаиванию денег и использованию своей монополии. Открытие рынка для лоукостеров быстро показало, что говно-схема с монополией МАУ очень дорого обходится украинцам, и цены на авиа в долларовом эквиваленте существенно упали. Метрика "рынок авиаперевозок" пошла вверх, как и показатели страны.

Объективный критерий? Давайте еще? Заходите в магазин, а там такие факты: кукуруза в банке из Венгрии стоит дешевле украинской! Картошка на прилавках супермаркетов лежит из Египта, потому что наша дороже. Алкоголь из Европы почти сравнялся с нашим, при в разы лучшем качестве спирта.

Нас постоянно пугали тем, что "европейцы приедут и все скупят, потому что у нас все дешевле". Очнитесь! У нас давно дороже! И что скупать? "Элитную хрущевку с евроремонтом" с видом на наливайку и "Космолот", убитой в хлам дорогой возле дома, детской площадкой времен СССР, на которой прямо в песочнице припаркован Land Cruiser 200?

А почему "у них" кукуруза-то сраная даже дешевле, не говоря о зеленом горошке? А потому что в формировании цены у них нет 5% за крышу СБУ, полиции и прокуратуры. Нет 7% за взятку на лицензию, разрешение на производство и взятки в пожарную инспекцию. Нет у них 3% на откаты и "подмазать" вкупе с "порешать".

Цены с ЕС у нас уже по факту сравнялись, а правила игры есть только там, в Украине – нет. Вот и имеем мы миграцию в Польшу, Германию и ЕС. Но только долго это не продлится, ибо если не убрать нагрузку схемоводов, люди просто перестанут покупать "тут", потому что "там" уже дешевле.

Вывод: откройте все рынки, бизнес сам все отрегулирует. Критерием благополучия страны могут быть такие вещи, как, к примеру:

есть ли представительство компании Apple в Украине? Представительства нет, а техники куча? Вывод прост: таможня – говно, много воруют и куча контрабанды. Apple тупо невыгодно заходить на наш рынок: а значит, рынка у нас нет, есть только говносхемы по импорту;

заходим в салон Toyota и видим, что машины у нас на 5–10% дороже, чем даже в Мордоре. Вывод: схемоводы в автоимпорте.

Уловили схему? Бизнес-метрики и наличие определенных компаний на рынке могут быть объективными критериями благополучия страны. К слову: как там с заходом новых компаний на рынок Украины? Убейте схемы, снимите контроль, и рынок сам себя отрегулирует.

Источник: Никита Кныш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора