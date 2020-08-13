В разы больше, чем беркутовцы и омоновцы, меня пугают люди, которые их поддерживают. Это дичь, которая не укладывается в голове

Страшная ночь в Беларуси.

Просматривая все эти видео со зверствами ОМОНа, думаю себе. Правоохранительные системы Украины и Беларуси последние 26 лет формировались в совершенно разных реальностях. Но поведение беркутовцев и ОМОНа практически не отличается. Ни методами, ни зверством, ни цинизмом.

Скажите, откуда эти люди? Это какая-то специфическая категория, которая есть в каждом обществе, и которую собирают под эгидой ментов? Или это какое-то наследие совка, потомки спецотрядов НКВД?

Или просто на людей так влияет стадный инстинкт, и они соревнуются в жестокости друг перед другом? Или так на людей влияет ощущение вседозволенности и безнаказанности?

Мне кажется, нам очень важно на будущее понимать природу этого явления. Потому что мало того, что "Беркут" никуда не делся. Они вынашивают в себе мечты о мести и реванше. А не исследовав глубинно причины их существования и поведения, уничтожить их невозможно.

P.S. Но в разы больше, чем беркутовцы – омоновцы, меня пугают люди, которые их поддерживают. Это дичь, которая вообще не укладывается в голове.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора