В Беларуси сообщили, что Тихановскую планировали убить члены ее штаба. Новость оказалась фейком, но ее подхватили некоторые украинские СМИ

Государственный телеканал Беларуси "ОНТ" сообщил, что члены штаба оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской хотели ее убить. Позже новость, оказавшуюся фейком, удалили, однако ее успели распространить некоторые украинские СМИ.

Оппозиционный кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская сейчас вместе с детьми находится в Литве Фото: ЕРА

Некоторые украинские СМИ распространили 13 августа фейковую новость о том, оппозиционного кандидата на выборах Беларуси Светлану Тихановскую планировали убить члены ее же штаба. Об этом написал журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что изначально неправдивая новость без источника появилась на российском пропагандистском канале "Ассоциация просвещенного патриотизма" – это выявили белорусские независимые журналисты. Ее перепостил Telegram-канал "Желтые сливы", а затем со ссылкой на него распространили некоторые украинские медиа.

В фейковой новости говорилось о том, что Тихановской якобы дали послушать запись, где члены ее штаба планировали убить ее, и именно из-за этого она решила уехать из Беларуси в Литву.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.



Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.



Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс., 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.



По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.



11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.



Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.