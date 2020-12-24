ГОРДОН
 
 
Ольга Решетилова
Ольга Решетилова

Журналист и волонтер.


все материалы автора

Все эти "фальцеты" и бесконечные факапы пресс-служб – общая проблема. У нас тотальное невежество, дилетантство и непрофессионализм

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Знаете, все эти "фальцеты", все эти бесконечные факапы пресс-служб государственных органов, начиная с коммуникационщиков Офиса президента – это же общая проблема. Тотальное невежество, дилетантство и непрофессионализм.

Работая в нескольких проектах, в последние несколько лет я сбилась с ног в поисках уже не специалистов и интеллектуалов, нет – просто самостоятельных людей. Людей, способных элементарно перечитать за собой текст. Расставить запятые. Людей, за которыми не надо переделывать и переписывать. Которым не нужно по 10 раз объяснять элементарные вещи. Которые, получив задание найти информацию, не удовлетворяются первыми тремя ссылками в Google. Которые хотя бы на минимальный процент требовательны к себе и к сделанной ими работе.

Об инициативности и ответственности я вообще молчу. А умение быстро учиться и расти, приобретать дополнительные навыки и знания, глубокая погруженность в тему, желание копать и находить, огонек в глазах – это вообще из области фантастики.

Поэтому вот эти "фальцеты", эти "брауни" и искренняя вера в то, что двумя малоинформативными твиттами можно изменить ход истории, – это совсем не смешно. Это наша бедовая реальность, из которой нужно искать выход. Если он еще есть. Просто в коммуникациях оно бросается в глаза сразу. А другие сферы разрушаются непублично.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Андрей Таранов, Минобороны, журналисты, работа, Ольга Решетилова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список G
Наталия ДВАЛИ
Замана: За апрель – август 2014 года в АТО сбито 11 самолетов и семь вертолетов. Погибли люди. И ни одного производства за эти потери нет
Замана: За апрель – август 2014 года в АТО сбито 11 самолетов и семь вертолетов. Погибли люди. И ни одного производства за эти потери нет G
Владимир ЗАМАНА
  Британский бизнесмен Мюррей: Центр Европы – не Париж, не Лондон, не Берлин. Киев должен стать центром. Подтолкните Украину вперед
  Британский бизнесмен Мюррей: Центр Европы – не Париж, не Лондон, не Берлин. Киев должен стать центром. Подтолкните Украину вперед G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ни фига себе мамуля", "Красотка". Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама
"Ни фига себе мамуля", "Красотка". Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама
Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне в школу. Я учился в третьем классе
Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне в школу. Я учился в третьем классе
"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами
"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами
  "Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката
  "Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката
Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу
Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
  "Это не любовь". В клипе "Кино" показали рисунки Цоя. Видео
  "Это не любовь". В клипе "Кино" показали рисунки Цоя. Видео
Гордон в TikToK опубликовал продолжение шутки, прозвучавшей в интервью с Ходорковским. Видео
Гордон в TikToK опубликовал продолжение шутки, прозвучавшей в интервью с Ходорковским. Видео
85-летний Вуди Аллен признался, что из-за пандемии потерял мотивацию
85-летний Вуди Аллен признался, что из-за пандемии потерял мотивацию
Ротару после российских гастролей выступила на концерте студии "Квартал 95"
Ротару после российских гастролей выступила на концерте студии "Квартал 95"
Принц Гарри и его жена Меган представили рождественскую открытку
Принц Гарри и его жена Меган представили рождественскую открытку
К Новому году и Рождеству. В Киеве состоятся концерты Dakh Daughters, "Ляпис 98", ТНМК
К Новому году и Рождеству. В Киеве состоятся концерты Dakh Daughters, "Ляпис 98", ТНМК
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
Какой будет погода на Новый год. Синоптик Диденко озвучила предварительный прогноз
Какой будет погода на Новый год. Синоптик Диденко озвучила предварительный прогноз
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS