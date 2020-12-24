Все эти "фальцеты" и бесконечные факапы пресс-служб – общая проблема. У нас тотальное невежество, дилетантство и непрофессионализм

Знаете, все эти "фальцеты", все эти бесконечные факапы пресс-служб государственных органов, начиная с коммуникационщиков Офиса президента – это же общая проблема. Тотальное невежество, дилетантство и непрофессионализм.

Работая в нескольких проектах, в последние несколько лет я сбилась с ног в поисках уже не специалистов и интеллектуалов, нет – просто самостоятельных людей. Людей, способных элементарно перечитать за собой текст. Расставить запятые. Людей, за которыми не надо переделывать и переписывать. Которым не нужно по 10 раз объяснять элементарные вещи. Которые, получив задание найти информацию, не удовлетворяются первыми тремя ссылками в Google. Которые хотя бы на минимальный процент требовательны к себе и к сделанной ими работе.

Об инициативности и ответственности я вообще молчу. А умение быстро учиться и расти, приобретать дополнительные навыки и знания, глубокая погруженность в тему, желание копать и находить, огонек в глазах – это вообще из области фантастики.

Поэтому вот эти "фальцеты", эти "брауни" и искренняя вера в то, что двумя малоинформативными твиттами можно изменить ход истории, – это совсем не смешно. Это наша бедовая реальность, из которой нужно искать выход. Если он еще есть. Просто в коммуникациях оно бросается в глаза сразу. А другие сферы разрушаются непублично.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора