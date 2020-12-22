ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Бутусов получил должность в Минобороны Украины

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов станет советником министра обороны Украины Андрея Тарана на общественных началах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бутусов регулярно публикует статьи о ситуации в Вооруженных силах Украины и боевых действиях на Донбассе
Бутусов регулярно публикует статьи о ситуации в Вооруженных силах Украины и боевых действиях на Донбассе
Фото: Юрий Бутусов / Facebook

Главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова назначат советником министра обороны Украины Андрея Тарана на общественных началах. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Минобороны на странице в Facebook.

"Достигнута договоренность о назначении Бутусова советником министра обороны Украины на общественных началах. Эффективное министерство, боеспособные вооруженные силы – есть над чем работать", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/3724730737589404

18 декабря Бутусов сообщал, что получил через официальную страницу Минобороны приглашение на встречу с Тараном. 20 декабря по результатам встречи журналист заявил, что решил принять предложение министра стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца.

8 декабря Министерство обороны Украины предложило Бутусову "занять одну из министерских позиций". В ведомстве отметили, что он – "один из самых бескомпромиссных экспертов по Минобороны". Бутусов ответил, что принимает предложение ведомства, и обнародовал программу из 12 пунктов "для спасения ситуации в Минобороны".

Бутусов на своей странице в Facebook регулярно публикует статьи о ситуации в Вооруженных силах Украины и боевых действиях на Донбассе.

Теги: Украина, Донбасс, Юрий Бутусов, Минобороны, советник, журналисты, назначение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
Мадонна позировала в ковбойской шляпе с тростью в руках
Мадонна позировала в ковбойской шляпе с тростью в руках
"Отпустить все, что прятала, было лучшим решением". alyona alyona показала себя с бородкой
"Отпустить все, что прятала, было лучшим решением". alyona alyona показала себя с бородкой
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
"Танцы со звездами". Стало известно, за сколько были проданы на аукционе оба кубка победителей шоу
"Танцы со звездами". Стало известно, за сколько были проданы на аукционе оба кубка победителей шоу
Ани Лорак показала награду от российского телеканала. Фото
Ани Лорак показала награду от российского телеканала. Фото
Козловский в необычном наряде раскрыл секрет непобедимости
Козловский в необычном наряде раскрыл секрет непобедимости
"Все это изменило меня". Шоптенко в день 33-летия подвела итоги непростого года
"Все это изменило меня". Шоптенко в день 33-летия подвела итоги непростого года
"Печенье, аромат которого помнишь с детства". Украинская певица поделилась простым рецептом домашней выпечки
"Печенье, аромат которого помнишь с детства". Украинская певица поделилась простым рецептом домашней выпечки
  "Ей 18?", "Вот так харизма". Дапкунайте очаровала фанов, показав содержимое сумки. Видео
  "Ей 18?", "Вот так харизма". Дапкунайте очаровала фанов, показав содержимое сумки. Видео
  "Не надо меня воспринимать как человека, который хочет заниматься политикой ради славы". Вакарчук рассказал, будет ли еще раз баллотироваться в Верховную Раду
  "Не надо меня воспринимать как человека, который хочет заниматься политикой ради славы". Вакарчук рассказал, будет ли еще раз баллотироваться в Верховную Раду
"Видимо, надо было посмотреть на многих со стороны". Пережившая измену мужа Королева сравнила своих друзей с крысами
"Видимо, надо было посмотреть на многих со стороны". Пережившая измену мужа Королева сравнила своих друзей с крысами
"Алек говорит, что он похож на помидор". Жена Болдуина в белье показала трехмесячного сына
"Алек говорит, что он похож на помидор". Жена Болдуина в белье показала трехмесячного сына
Иванка Трамп появилась на публике в любимом пальто от французского бренда за $2295. Фото
Иванка Трамп появилась на публике в любимом пальто от французского бренда за $2295. Фото
Топ-10 новогодних подарков для родителей
Топ-10 новогодних подарков для родителей
"Мы заслуживаем любить того, кого хотим". Элтон Джон поздравил своего партнера с годовщиной семейной жизни
"Мы заслуживаем любить того, кого хотим". Элтон Джон поздравил своего партнера с годовщиной семейной жизни
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS