Минобороны Украины начало проверку по поводу хищения денег на похоронах военных

Информацию о возможных злоупотреблениях в Минобороны Украины обнародовала журналистка Янина Соколова. Она сообщила, что в ее распоряжении есть документы, подтверждающие, что чиновники крадут бюджетные деньги на ритуальных услугах.

В Минобороны сообщили, что после аудита решат вопрос юридической ответственности должностных лиц Фото: МВС України / Facebook

Управление по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины провело проверку информации о возможных злоупотреблениях при перевозке тел погибших украинских военных. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Минобороны в Facebook.

"Установлено, что действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок", – отметили в посте.

В Минобороны сообщили, что после аудита управление гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и воинских частей по использованию средств решат вопрос юридической ответственности должностных лиц.

Информацию о возможных злоупотреблениях обнародовала журналистка "5 канала" Янина Соколова 3 декабря на своем YouTube-канале. Она сообщила, что в ее распоряжении есть документы, подтверждающие, что чиновники Минобороны крадут бюджетные деньги на ритуальных услугах во время переправки тел украинских военных с Донбасса домой.

По данным Соколовой, чиновники министерства закупали услуги по транспортировке у одной фирмы по завышенным ценам. В одном из случаев транспортировка из зоны ООС в Мелитополь обошлась в 11,5 тыс. грн.

"Кроме того, командование по завышенным ценам закупает гробы и венки. При номинальной стоимости венка 200 грн за него платят 600 грн. Есть документы, которые подтверждают транзакции на сотни тысяч гривен", – отметила Соколова.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.