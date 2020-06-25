Шостакович думал музыкой. Я видел все, о чем он писал. Он музыкой писал картины. Это невероятно, волшебно. И неповторимо

Украинский композитор, народный артист Украины.
История вторая (несостоявшееся). Дмитрий Дмитриевич Шостакович.
История из разряда "пути Господни неисповедимы"...
Думаю, многие узнают на этом фото величайшего композитора ХХ века Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
Именно к нему в начале 50-х отвез ноты совсем юного Поклада мой старший брат Эдик. Он служил недалеко от Ленинграда в авиаполку. Несколько дней он сидел в холле консерватории подобно героине фильма "Приходите завтра" и поджидал Шостаковича. Несколько раз ему даже удалось перекинуться с композитором парой слов, но он постоянно спешил и разговор обрывался. А Эдик был настойчив и в конце концов Шостакович сдался.
– Давайте! Что там у вас?
– Ноты. Это мой младший брат. Вы не могли бы посмотреть?
Шостакович взял тетрадь, не останавливаясь, на ходу, стал читать. Затем остановился, перевернул листы назад, прочитал еще раз, а затем обратился к Эдику:
– Сколько ему лет?
– 15.
– Мало… Мне это интересно. Действительно интересно. Давайте сделаем так. В этом году ему рановато, а вот на следующий год пусть приезжает и идет сразу ко мне. Я возьму его.
С этими словами он отдал нотную тетрадь, развернулся и ушел быстрым шагом.
А что же Поклад? Мне не хотелось терять год, и я поступил в училище имени Глиера, сразу же устроился на подработку аккомпаниатором в эстрадно-цирковое училище. С 15 лет стал зарабатывать на жизнь. Уже через год судьба свела меня с гениальным Борисом Олийником и появилась первая песня, а еще через пару лет зазвучала знаменитая "Кохана". О Ленинграде и о приглашении в класс Шостаковича не то чтобы забыл, а просто... жизнь несла по новым рельсам.
Почему именно Шостакович? Есть гении. Не придуманные – настоящие, истинные. Вот Шостакович именно такой! Это композитор, который думал музыкой, тот, благодаря которому я, сидящий в зале и слушавший его произведения, не просто слышал, а видел все, о чем он писал! Он музыкой писал картины! Это невероятно, это волшебно! И неповторимо.
А консерваторию я все же закончил, естественно. Киевскую. И моим наставником был потрясающий Андрей Яковлевич Штогаренко, чьи слова до сих пор цитирую: "Игорь. Моя задача не научить вас чему-то. Моя задача – не мешать вам. И заставить других не мешать".
Да, таки неисповедимы пути Господни...
Источник: Незабутні - Незабываемые / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора