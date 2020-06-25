Шостакович думал музыкой. Я видел все, о чем он писал. Он музыкой писал картины. Это невероятно, волшебно. И неповторимо

История вторая (несостоявшееся). Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

История из разряда "пути Господни неисповедимы"...

Думаю, многие узнают на этом фото величайшего композитора ХХ века Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

Фото: Незабутні - Незабываемые / Facebook

Именно к нему в начале 50-х отвез ноты совсем юного Поклада мой старший брат Эдик. Он служил недалеко от Ленинграда в авиаполку. Несколько дней он сидел в холле консерватории подобно героине фильма "Приходите завтра" и поджидал Шостаковича. Несколько раз ему даже удалось перекинуться с композитором парой слов, но он постоянно спешил и разговор обрывался. А Эдик был настойчив и в конце концов Шостакович сдался.

– Давайте! Что там у вас?

– Ноты. Это мой младший брат. Вы не могли бы посмотреть?

Шостакович взял тетрадь, не останавливаясь, на ходу, стал читать. Затем остановился, перевернул листы назад, прочитал еще раз, а затем обратился к Эдику:

– Сколько ему лет?

– 15.

– Мало… Мне это интересно. Действительно интересно. Давайте сделаем так. В этом году ему рановато, а вот на следующий год пусть приезжает и идет сразу ко мне. Я возьму его.

С этими словами он отдал нотную тетрадь, развернулся и ушел быстрым шагом.

А что же Поклад? Мне не хотелось терять год, и я поступил в училище имени Глиера, сразу же устроился на подработку аккомпаниатором в эстрадно-цирковое училище. С 15 лет стал зарабатывать на жизнь. Уже через год судьба свела меня с гениальным Борисом Олийником и появилась первая песня, а еще через пару лет зазвучала знаменитая "Кохана". О Ленинграде и о приглашении в класс Шостаковича не то чтобы забыл, а просто... жизнь несла по новым рельсам.

Почему именно Шостакович? Есть гении. Не придуманные – настоящие, истинные. Вот Шостакович именно такой! Это композитор, который думал музыкой, тот, благодаря которому я, сидящий в зале и слушавший его произведения, не просто слышал, а видел все, о чем он писал! Он музыкой писал картины! Это невероятно, это волшебно! И неповторимо.

А консерваторию я все же закончил, естественно. Киевскую. И моим наставником был потрясающий Андрей Яковлевич Штогаренко, чьи слова до сих пор цитирую: "Игорь. Моя задача не научить вас чему-то. Моя задача – не мешать вам. И заставить других не мешать".

Да, таки неисповедимы пути Господни...

Источник: Незабутні - Незабываемые / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора