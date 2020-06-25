ГОРДОН
 
 
Игорь Поклад
Игорь Поклад

Украинский композитор, народный артист Украины.


все материалы автора

Шостакович думал музыкой. Я видел все, о чем он писал. Он музыкой писал картины. Это невероятно, волшебно. И неповторимо

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

История вторая (несостоявшееся). Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

История из разряда "пути Господни неисповедимы"...

Думаю, многие узнают на этом фото величайшего композитора ХХ века Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

Фото: Незабутні - Незабываемые / Facebook
Фото: Незабутні - Незабываемые / Facebook

Именно к нему в начале 50-х отвез ноты совсем юного Поклада мой старший брат Эдик. Он служил недалеко от Ленинграда в авиаполку. Несколько дней он сидел в холле консерватории подобно героине фильма "Приходите завтра" и поджидал Шостаковича. Несколько раз ему даже удалось перекинуться с композитором парой слов, но он постоянно спешил и разговор обрывался. А Эдик был настойчив и в конце концов Шостакович сдался.

– Давайте! Что там у вас?

– Ноты. Это мой младший брат. Вы не могли бы посмотреть?

Шостакович взял тетрадь, не останавливаясь, на ходу, стал читать. Затем остановился, перевернул листы назад, прочитал еще раз, а затем обратился к Эдику:

– Сколько ему лет?

– 15.

– Мало… Мне это интересно. Действительно интересно. Давайте сделаем так. В этом году ему рановато, а вот на следующий год пусть приезжает и идет сразу ко мне. Я возьму его.

С этими словами он отдал нотную тетрадь, развернулся и ушел быстрым шагом.

А что же Поклад? Мне не хотелось терять год, и я поступил в училище имени Глиера, сразу же устроился на подработку аккомпаниатором в эстрадно-цирковое училище. С 15 лет стал зарабатывать на жизнь. Уже через год судьба свела меня с гениальным Борисом Олийником и появилась первая песня, а еще через пару лет зазвучала знаменитая "Кохана". О Ленинграде и о приглашении в класс Шостаковича не то чтобы забыл, а просто... жизнь несла по новым рельсам.

Почему именно Шостакович? Есть гении. Не придуманные – настоящие, истинные. Вот Шостакович именно такой! Это композитор, который думал музыкой, тот, благодаря которому я, сидящий в зале и слушавший его произведения, не просто слышал, а видел все, о чем он писал! Он музыкой писал картины! Это невероятно, это волшебно! И неповторимо.

А консерваторию я все же закончил, естественно. Киевскую. И моим наставником был потрясающий Андрей Яковлевич Штогаренко, чьи слова до сих пор цитирую: "Игорь. Моя задача не научить вас чему-то. Моя задача – не мешать вам. И заставить других не мешать".

Да, таки неисповедимы пути Господни...

Источник: Незабутні - Незабываемые / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: музыка, композитор, Игорь Поклад, Дмитрий Шостакович
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди
  Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди G
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Олимпийские достижения и допинговые традиции советских спецслужб
Записки бывшего подполковника КГБ: Олимпийские достижения и допинговые традиции советских спецслужб G
Владимир ПОПОВ
  Кикабидзе: Недавно с мамой Саакашвили встречался, она говорит: "Боюсь за него все время"
  Кикабидзе: Недавно с мамой Саакашвили встречался, она говорит: "Боюсь за него все время" G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я многоголовая змея, и я кусаюсь...". Дочь Успенской поделилась своим детским снимком
"Я многоголовая змея, и я кусаюсь...". Дочь Успенской поделилась своим детским снимком
  Королева запела на украинском языке и сняла в клипе тракториста из Черновцов
  Королева запела на украинском языке и сняла в клипе тракториста из Черновцов
Дочь Ефремова: С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается
Дочь Ефремова: С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается
"Такая улыбка доказательство того, что рядом достойный мужчина!". Новое видео Собчак обсуждают в Instagram
"Такая улыбка – доказательство того, что рядом достойный мужчина!". Новое видео Собчак обсуждают в Instagram
"Непередаваемые ощущения".Савичева рассказала об операции на глазах
"Непередаваемые ощущения".Савичева рассказала об операции на глазах
  Where Does Music Come From. Лидер Yes Андерсон показал танцы народов мира в новом клипе. Видео
  Where Does Music Come From. Лидер Yes Андерсон показал танцы народов мира в новом клипе. Видео
"Такой больше у него никогда не будет". Седокова рассказала правила "счастливой девочки"
"Такой больше у него никогда не будет". Седокова рассказала правила "счастливой девочки"
Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом
Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"История, что мы участвовали в шоу Comment Out – вранье". Харламов заявил, что их развод с Асмус – настоящий
"История, что мы участвовали в шоу Comment Out – вранье". Харламов заявил, что их развод с Асмус – настоящий
"Может, Виктору закрыться в четырех стенах?". Жена Павлика объяснила, почему он выступает в то время, как болеет его сын
"Может, Виктору закрыться в четырех стенах?". Жена Павлика объяснила, почему он выступает в то время, как болеет его сын
"Красивее и красивее". Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон поделилась новым результатом
"Красивее и красивее". Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон поделилась новым результатом
Со Спирс во время записи обращения к ЛГБТ-сообществу произошел курьез из-за ее бойфренда
Со Спирс во время записи обращения к ЛГБТ-сообществу произошел курьез из-за ее бойфренда
Бурмака рассказала о зашкварах, которых могло бы не быть, если бы включились мозги
Бурмака рассказала о зашкварах, которых могло бы не быть, если бы включились мозги
"Нравятся эти бедра", "Плохая", "Дикий Дикий Запад". Кардашян показала пятую точку в облегающих штанах
"Нравятся эти бедра", "Плохая", "Дикий Дикий Запад". Кардашян показала пятую точку в облегающих штанах
Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что он умышленно затягивает судебный процесс по установлению места жительства их сыновей
Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что он умышленно затягивает судебный процесс по установлению места жительства их сыновей
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS