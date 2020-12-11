Если министр обороны Украины находит время для разборок с журналистом, то ему лучше подать в отставку и сосредоточиться на сраче в Facebook

За семь лет военного волонтерства я никогда не критиковал Министерство обороны или министра обороны.

Не в последнюю очередь потому, что есть люди, которые чуть больше понимают в том, где министр справляется, а где нет. А еще потому, что для волонтерской деятельности мне никогда не надо было согласования с министром или министерством.

Мы просто не пересекались (исключение – одна встреча двух десятков волонтеров с Полтораком) и существовали в разных системах координат. Чтобы обеспечить какое-то подразделение необходимым, мне было достаточно звонка от комбата или смски от комроты.

Поэтому критика министерства была вне моей компетенции.

Но когда я вижу, как министр обороны, который провалил государственный оборонный заказ, находит время для разборок с журналистом (вот только давайте не будем рассказывать, что этот стыд происходит без визы министра), то могу посоветовать господину подать в отставку и сосредоточить свое внимание на сраче в Facebook. Потому что срач в подчиненном министерстве он уже устроил.

Испанский стыд!

Источник: Сергій Притула - офіційна сторінка / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора