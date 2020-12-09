В Минобороны заявили, что пригласили Бутусова на собеседование

Журналист Юрий Бутусов сознательно вводит общественность в заблуждение в вопросе отсутствия контакта с представителями департамента кадровой политики Минобороны, заявили в ведомстве. Там сказали, что пригласили журналиста для ознакомления с перечнем имеющихся вакансий, которые могут быть предложены ему для трудоустройства.

В Минобороны сказали, что ознакомят Бутусова с разграничением обязанностей между ведомством и Генштабом

В Министерстве обороны Украины заявили, что кадровые службы ведомства уполномочены провести собеседование с украинским журналистом, главным редактором интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым "на предмет соответствия его профессиональных компетенций требованиям должностей, которые могут быть предложены ему для трудоустройства". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Данная деятельность министерства осуществляется в плановом порядке, и публичная форма приглашения для кого-либо не является условием ургентного порядка рекрутинга. Среди достоинств, присущих соискателям тех или иных должностей в органах государственной власти, безусловно, должны быть честность и настрой на конструктив", – отметили в пресс-службе.

Там прокомментировали слова Бутусова о том, что после приглашения на работу Минобороны перестало выходить на связь.

"Сознательное введение Юрием Бутусовым общественности в заблуждение относительно отсутствия контакта с представителями департамента кадровой политики Минобороны не оказывает ему чести. Ведь вчера было определено уполномоченное лицо и оставлен телефон для контакта в любое удобное для соискателя время", – говорится в сообщении.

В ведомстве сказали, что пригласили Бутусова на 10 декабря для собеседования и ознакомления с перечнем имеющихся вакансий, которые могут быть предложены ему для трудоустройства.

"В Министерстве обороны также с интересом ознакомились с программным постом соискателя, в которой он демонстрирует непонимание границ и содержания функциональных обязанностей должностей, на которые претендует. В порядке общего информирования о потенциальном круге должностных обязанностей сотрудника Министерства обороны ему проведут краткий ликбез и подробно ознакомят с разграничением обязанностей между Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных сил Украины", – добавили в ведомстве.

8 декабря Министерство обороны Украины предложило Бутусову "занять одну из министерских позиций". В ведомстве отметили, что он – "один из самых бескомпромиссных экспертов по Минобороны".

"Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения. Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание. Это могут быть, например, направления вооружения или логистики", – заявили в Минобороны.

Бутусов ответил, что принимает предложение ведомства, и обнародовал программу из 12 пунктов "для спасения ситуации в Минобороны".

9 декабря журналист сказал, что Министерство перестало выходить на связь.

Бутусов на своей странице в Facebook регулярно публикует статьи о ситуации в Вооруженных силах Украины и боевых действиях на Донбассе.