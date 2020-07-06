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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Грузинский и украинский политик. Президент Грузии (2004–2013). С 2015-го по 2016 год  – глава Одесской областной государственной администрации. Лидер партии "Рух нових сил". Глава исполнительного комитета реформ Украины.


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Судьи в Украине не хотят реформ – мол, у нас и так все хорошо. Но "хорошо" от насквозь гнилой системы только представителям этой самой системы

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С момента поручения президента Зеленского Нацсовету подготовить реформу судебной системы началась волна судейской критики и недовольства.

Мол, суды – это независимая ветвь власти и нечего к нам лезть со своими реформами, у нас все и так хорошо. Вот только дело в том, что "хорошо" от этой насквозь гнилой системы только представителям этой самой системы, но отнюдь не людям. Потому что, кого бы вы ни спросили на улице, украинским судам не доверяет вообще никто.

Похожая ситуация была в Грузии, где уровень коррумпированности судов и правоохранительных органов был заоблачным. Только наведя порядок в этих сферах, мы смогли привлечь миллиарды инвестиций и, главное, дать уверенность нашим гражданам, что их бизнес завтра не рейдернут и что страна живет по закону, а не по понятиям.

Я искренне благодарен президенту Зеленскому за его глубокое понимание проблематики и, в частности, за поручение Нацсовету заняться именно этой фундаментальной для всех других начинаний реформой. Мы уже начали подготовку наших предложений и с нетерпением ждем следующего заседания Нацсовета, чтобы их представить.

Я убежден, никакие междусобойчики не помешают намерению президента Зеленского реформировать страну!

Источник: Mikheil Saakashvili / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Михаил Саакашвили, бизнес, Нацсовет, судебная реформа, судьи
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