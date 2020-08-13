ГОРДОН
 
 
Сергей Щербина
Сергей Щербина

Украинский журналист, главный редактор "РБК-Украина".


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Для многих украинцев Лукашенко – лидер, способный навести "порядок". Но они бы первые пошли против него, если бы их начали винтить без разбору

Беларусь во главе с Лукашенко воспринимается очень многими украинцами чуть ли не как страна мечты (согласно проведенному в конце прошлого года опросу "Рейтинга", из лидеров других стран украинцы лучше всего относятся к Лукашенко. – "ГОРДОН"). Лукашенко для них "Сталин, которого на вас нет", лидер, способный навести тот самый мифический "порядок".

Например, вогнать в землю по колено главу сельсовета за "обосранную скотину", приказать в сей момент посадить директора завода за разбитые окна на предприятии и дать мудрый совет народу не жрать картошку на ночь. Примерно это внушительная часть общества вкладывает в слово "порядок". Ну чтобы кто-то организовал за них жизнь и быт, еще и с отеческой заботой.

По мнению этих людей, в Беларуси все хорошо. Там заводы, дороги и сгущенка по ГОСТу. Реальная экономическая и политическая подоплека "советской власти, у которой все получилось", – это слишком скучно и непонятно. Чего голову морочить, за тебя лидер думает.

Кажется, внушительная часть восхищающихся успехами Беларуси украинцев найдет и оправдание массовым арестам, жестоким разгонам и прочим атрибутам построения коммунизма. А если протесты закончатся падением Лукашенко, то скажут перед телевизором: "а, слаб оказался на проверку, не потянул".

Но пикантность этой почти религиозной веры в "чудо Беларуси" в том, что украинский электорат Лукашенко при таких делах не жил. Они бы первые пошли против своего пророка, если бы во дворах на районах их начали без разбору винтить за прогулку с собачкой, ломая конечности в лучшем случае. Потому что "а нас за что?".

А ни за что. Думать надо, соображать. И желательно, вовремя. Наполнять слово "порядок" реальным его смыслом, не ждать "доброго Сталина", постараться самим покрасить свой подъезд и сварить вкусную сгущенку, себе и на продажу. Глядишь и не понадобится чудесное начальство, которое накажет плохих и насыплет борщу. Да и свергать его тоже не понадобится.

Источник: Serhii Shcherbyna / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Сергей Щербина, украинцы
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