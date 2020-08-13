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ПОЛИТИКА

Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора наук КНУ имени Шевченко

Соучредитель политического клуба КНУ имени Шевченко Елена Никулина считает, что присуждение президенту Беларуси Александру Лукашенко звания почетного доктора наук университета подрывает авторитет заведения.

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Диплом почетного доктора Лукашенко получил 5 ноября 2009 года
Диплом почетного доктора Лукашенко получил 5 ноября 2009 года
Фото: EPA

Президента Беларуси Александра Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора наук Киевского университета имени Тараса Шевченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила соучредитель политического клуба КНУ имени Шевченко Елена Никулина.

По ее словам, выпускники и студенты университета инициировали сбор подписей за соответствующее решение.

"Этим обращением мы хотим привлечь внимание университета к тому, что диктатор, который презирает принципы демократии и права человека, не может иметь звание почетного доктора нашего университета и быть частью нашего академического сообщества", – отметила Никулина.

Она также сообщила, что пока это обращение от выпускников и студентов, но она надеется, что к ним присоединятся аспиранты, преподаватели и работники университета.

"Александр Лукашенко отвечает за неприемлемую жестокость против мирных протестующих и попытку сфальсифицировать демократические выборы президента Беларуси 2020 года. Это лицо не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокое звание почетного доктора. Мы убеждены, что присутствие Александра Лукашенко в перечне почетных докторов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко бросает тень на репутацию этого звания и подрывает авторитет университета как ведущего учреждения высшего образования нашего государства", – говорится в обращении к ректору.

https://www.facebook.com/lena.nikulyna/posts/1852938568181733

Диплом почетного доктора Лукашенко получил 5 ноября 2009 года из рук нынешнего ректора Леонида Губерского.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые продолжаются и по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

Теги: Киев, Украина, Александр Лукашенко, КНУ, протесты в Беларуси
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