Кравчук: Президент Лукашенко, остановите кровопролитие!

Власти Беларуси во главе с президентом Александром Лукашенко должны остановить силовиков, потому что разжигание ненависти может плохо кончиться. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Насилие в отношении протестующих на улицах белорусских городов вызывает возмущение в цивилизованном мире, заявил 13 августа в интервью "Радыё Свабода" первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Хочу обратиться к властям Беларуси – остановитесь. Президент [Александр] Лукашенко, остановите кровопролитие! Ни доказательствами, ни убеждениями, ни примерами в истории он не сможет оправдать кровопролитие", – сказал Кравчук.

Соседям Беларуси непонятно, какие цели преследует и какие задачи решает власть, применяющая силу против мирных граждан, отметил он.

"Остановите силовиков, потому что, если разжечь ненависть, это может очень плохо кончиться. Никому не избежать самого строгого наказания за преступления", – предупредил бывший украинский президент.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

9 августа в Беларуси начались протесты, митингующие обвиняют власти в фальсификации итогов выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс., 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.