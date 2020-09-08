Ефремов, безусловно, виновен. Но хотя бы теперь надо гнать в шею его адвоката, этого мерзкого клоуна

Да, "полсрока за преступление, полсрока за адвоката".

Не знаю, кто и зачем развел семью Михаила Ефремова и его самого на адвоката Пашаева. Многие – и вполне близкие – друзья пытались объяснить Мише катастрофичность этого решения. Не получилось.

Надо хотя бы теперь гнать в шею мерзкого клоуна, нанимать хорошего адвоката (а лучшие с самого начала предлагали свои услуги) и пытаться что-то сделать на кассации.

Ефремов, безусловно, виновен. Но так же безусловно – срок может быть и меньшим.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook