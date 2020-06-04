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Виктор Таран
Виктор Таран

Политолог.


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Партизация местного самоуправления приведет к тому, что в городах, где более 15 тыс. избирателей, начнется "распродажа" партийных франшиз

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Партизация местного самоуправления как опасность целостности страны.

Сегодня парламент принял решение, которое может иметь судьбоносное решение в вопросе целостности страны. Теперь во все местные советы с численностью более 15 тыс. избирателей можно будет баллотироваться исключительно от партий.

А теперь о рисках этого решения.

1. Ни для кого не секрет, что ни одна партия не имеет разветвленных партийных ячеек аж до настолько низового уровня. Это означает, что в ближайшее время в городах с численностью от 15 тыс. избирателей начнется массовая "распродажа" партийных франшиз. Офисы всех рейтинговых партий будут "продавать" "лицензии на право баллотироваться". Причем продавать дорого.

При таких обстоятельствах о качественном составе будущих местных советов можно забыть. В Раду придут "решалы", у которых будет одна цель – отбить деньги, которые они отдали за право баллотироваться.

Для меня самое удивительное – что это решение адвокатировала "Слуга народа". Новая партия, которая по состоянию на сейчас не имеет действенных ячеек во всех городах областного значения, не говоря уже о более низком уровне. Интересно: какова их цель? Развивать партийное строительство или продавать в регионах рейтинговую франшизу? Причем продавать очень дорого.

2. Ну, и самый главный риск, о котором неоднократно писал ранее. По состоянию на сегодня в юго-восточных регионах высокие рейтинги имеют "Слуга народа", ОПЗЖ и Партия Шария. В случае принятия этой нормы в целом есть риск, что в местные советы массово зайдут пророссийски ориентированные силы.

Вполне очевидно, что они сразу начнут принимать решения, направленные на установление "русского мира" в этих регионах. Не исключаю, что отдельные регионы (например, Бессарабия) могут даже объявить о создании "республик". Следствие очевидно – потенциальный раскол страны. Ориентировочно – по Днепру...

Если вам кажется, что это нереалистичный сценарий – вспомните, с чего начиналось ОРДЛО. Правильно: с решений областных советов. А сейчас этим решением делается пророссийская партизация всего местного самоуправления юго-востока.

Ответственность за такой вероятный сценарий будут нести "слуги народа" и те депутаты, которые поддержат эту норму.

Надеюсь, депутаты одумаются и во втором чтении отменят эту норму.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: депутаты, самоуправление, парламент, Виктор Таран, ОРДЛО, Слуга народа
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