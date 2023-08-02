35-летняя Никитюк показала себя без макияжа и с ним. Телеведущая стала амбассадором украинского бренда

"Вместе с невероятной, нашей отечественной Барби, украинской телеведущей и волонтером Лесей Никитюк запускаем видеопроект, направленный на тотальное принятие себя", – отметили в подписи.
Там же добавили, что пора забыть о стереотипах, об одобрении публики.
"Пора разрушить рамки и стандарты и услышать себя, какой ты хочешь быть сегодня: с макияжем или без, усталая или вдохновенная, активная или расслабленная. Любая, ты всегда особенная и прекрасная! Выбирай себя по умолчанию!" – заявили в посте.
Никитюк в начале ролика предстала в качестве модели в черном топе и белом комбинезоне, а также без видимого макияжа. Во второй части ролика она появилась в черном облегающем костюме и с красной помадой.
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Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале.
Сейчас Никитюк ведет программы "Le Маршрутка" и "Хто зверху?" на "Новом канале".