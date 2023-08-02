35-летняя Никитюк показала себя без макияжа и с ним. Телеведущая стала амбассадором украинского бренда

"Вместе с невероятной, нашей отечественной Барби, украинской телеведущей и волонтером Лесей Никитюк запускаем видеопроект, направленный на тотальное принятие себя", – отметили в подписи.

Там же добавили, что пора забыть о стереотипах, об одобрении публики.

"Пора разрушить рамки и стандарты и услышать себя, какой ты хочешь быть сегодня: с макияжем или без, усталая или вдохновенная, активная или расслабленная. Любая, ты всегда особенная и прекрасная! Выбирай себя по умолчанию!" – заявили в посте.

Никитюк в начале ролика предстала в качестве модели в черном топе и белом комбинезоне, а также без видимого макияжа. Во второй части ролика она появилась в черном облегающем костюме и с красной помадой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rikky Hype / Український бренд * (@rikkyhype)