Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2023
 
Мода

Агилера надела юбку-сумку от немецкого бренда. Фото

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Агилера: Драгоценные вещи
Агилера: Драгоценные вещи
Фото: xtina / Instagram

42-летняя американская певица Кристина Агилера 1 августа в Instagram показала необычный предмет гардероба.

"Драгоценные вещи", – написала она.

Агилера снялась в розовой юбке со стразами от немецкого бренда Namilia. Юбка выполнена в стиле сумки Birkin от французского модного дома Hermès.

Певица показала также показ новой коллекции Namilia. Модели продемонстрировали юбки-сумки и корсеты-сумки в стиле Birkin.

Издание Vogue назвало образ Агилеры сдержанным, поскольку она сочетала такую авангардную вещь с обычной черной футболкой, прозрачными сабо и солнцезащитными очками.

Контекст:

Кристина Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Является послом Всемирной продовольственной программы и ООН.

Сумка Birkin названа в честь умершей в июле 2023 года французской певицы Джейн Биркин.

Теги: Джейн Биркин, Кристина Агилера, мода и красота, певица
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