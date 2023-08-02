Агилера надела юбку-сумку от немецкого бренда. Фото

"Драгоценные вещи", – написала она.

Агилера снялась в розовой юбке со стразами от немецкого бренда Namilia. Юбка выполнена в стиле сумки Birkin от французского модного дома Hermès.

Певица показала также показ новой коллекции Namilia. Модели продемонстрировали юбки-сумки и корсеты-сумки в стиле Birkin.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Издание Vogue назвало образ Агилеры сдержанным, поскольку она сочетала такую авангардную вещь с обычной черной футболкой, прозрачными сабо и солнцезащитными очками.

Контекст:

Кристина Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Является послом Всемирной продовольственной программы и ООН.

Сумка Birkin названа в честь умершей в июле 2023 года французской певицы Джейн Биркин.